Son Espases entrega sus Premios de Investigación 2016, dotados con 23.900 euros

Carlos Juan Nicolau, Vanesa Cunill, Francisco Fanjul, Amanda Iglesias, Neus Esteve y Fátima Roso-Bas han ganado los Premios de Investigación 2016 del hospital de Son Espases.

Los galardones pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías de los profesionales del centro sanitario y recompensar la excelencia lograda en esta materia. La dotación de los premios en la edición de 2016 ha sido de 23.928,42 euros.

En la edición de este año se ha concedido el premio "Mejor publicación científica" a Carlos Juan Nicolau, investigador del grupo de resistencia antibiótica y patogenia de las infecciones bacterianas, por el artículo titulado "Impact of AmpC Derepression on Fitness and Virulence: the Mechanism or the Pathway?", en el que se estudia cómo afectan los mecanismos de resistencia a los antibióticos en la virulencia de las bacterias.

El objetivo último de esta línea de investigación es hallar nuevas maneras de combatir las infecciones por microorganismos resistentes a los antibióticos, como Pseudomona aeruginosa.

Los proyectos piloto galardonados han sido los siguientes: "Secuenciación masiva del exoma clínico en pacientes con inmunodeficiencia variable común", de Vanesa Cunill; "Análisis de parámetros inflamatorios en pacientes infectados por el VIH en función del grado de emfisema radiológico y EPOC", de Francisco Fanjul; "Identificación de miRNAs como biomarcadores moleculares del fenotipomixto asma-EPOC (ACOS)", de Amanda Iglesias; "Caracterización de la respuesta inmunitaria en pacientes con carcinomatosis peritoneal sometidos a cirugía citorreductora con HIPEC", de Neus Esteve, y "Alteraciones de la personalidad asociadas al linfoma de Hodgkin (LH)", de Fátima Roso-Bas.

En el acto de entrega han participado la directora general de Acreditación, Docencia e Investigación en Salud, Margalida Frontera; la directora médica del Hospital Universitario Son Espases, Yolanda Montenegro; el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Borja García-Cosío.