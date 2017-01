El Govern acusa al PP de "secuestrar" el Parlament

La portavoz del Govern,, ha arremetido duramente esta mañana contra elpor su apoyo a Xelo Huertas en su estrategia para continuar como presidenta del Parlament tras su expulsión de Podemos.

Tras la reunión del Consell de Govern, Costa ha acusado al PP de "secuestrar y poner en jaque a la principal institución de Baleares", dando apoyo a "una tránsuga". En este sentido, ha afirmado que con su actuación el PP balear incumple el pacto nacional antitransfuguismo suscrito por su partido, por el cual "sus firmantes" se comprometían a "no ampararse nunca en diputados o cargos públicos expulsados de su partido".

"Como Govern, no podemos ni queremos ocultar nuestra preocupación", ha admitido Costa quien ha emplazado al PP a la responsabilidad. "El PP ha decidido ser parte del problema en vez de ser parte de la solución", ha añadido la portavoz del Ejecutivo recordando que el Reglamento de la Cámara es claro al establecer que cuando un diputado deje de formar parte de su grupo, cesará como miembro de la Mesa del Parlament. "No podemos dejar de ejecutar una Ley porque no nos gusta", ha concluido.