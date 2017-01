Xelo Huertas: "He cumplido con mis obligaciones hasta el último momento"

La presidenta del Parlament, Xelo Huertas, ha destacado en un comunicado "la situación lamentable en el que se ha visto inmersa la institución", pero a la vez asegura que ella no es la responsable de la crisis generada. "He cumplido con mis obligaciones y mis funciones hasta el último momento para que la institución no se vea afectada".

"Al ser expulsada por una sanción preventiva de posible vulneración del código ético de Podemos me he visto obligada a recurrir a la justicia ordinaria", ha justificado.

"El pasado 4 de enero presenté en los juzgados de Vía Alemania una demanda civil contra Podemos por vulneración de mis derechos fundamentales en todos los procesos del expediente y expulsión del partido, demanda que ha derivado en el cambio de circunstancias en el grupo parlamentario". En esta demanda, continúa Huertas, "se solicitan medidas cautelares. Si la Mesa del Parlament adoptara cualquier medida sin tener en cuenta estas circunstancias podría caer en la misma vulneración de mis drechos fundamentales", advierte la política.

"Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Mesa del Parlament", a las 11.00 de esta mañana, apunta Huertas, que no obstante, señala que "acatará aquello que se dictamine prosiguiendo la demanda su curso ordinario