La Mesa del Parlament se suspende por la falta de quorum ante la ausencia de Huertas y el PP

Poco antes de las 2 de la tarde se ha levantado definitivamente la Mesa del Parlament que debía tratar la desitución de Xelo Huertas como presidenta de la Cámara tras su expulsión de Podemos. La negativa de Huertas y el PP a regresar a la reunión, que habían abandonado argumentando que el vicepresidente Vicenc Thomàs (PSIB) disponía de un informe de la letrada del Parlament sobre los pasos a seguir que los demás no tenían, ha provocado que no hubiera quorum suficiente, junto a una situación de bloqueo parlamentario. PSIB, Mes y Podemos han registrado en el últimomomento una petición para que se reuna con urgencia la Junta de Portavoces, que debe convocarla Huertas ya que continua como presidenta, aunque la portavoz popular Marga Prohens ha advertido de que el PP no participará en ninguna reunión hasta que no se les entregue este informe de la letrada y "otros" informes jurídicos para aclarar la situación.

Mientras que Thomàs y Joana Aina Campomar (Mes) sostienen que en la reunión de la Mesa se ofreció el citado documento, consistente en los pasos a seguir tras la expulsión de Huertas de Podemos, el PP afirma que esto no es cierto. Prohens, quien ha acusado a Thomàs de ponerse de acuerdo con la letrada del Parlament para "secuestrar" la Cámara y ha repetido la acusación de prevaricación por este motivo, ha afirmado que era "mentira" que se les hubiera ofrecido a los miembros del PP en la Mesa (Miquel Vidal y Miquel Jerez) este informe, momento en el que Campomar la ha acusado de "mentir" provocando un enfrentamiento a gritos entre ambas ante los medios de comunicación.