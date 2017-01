Alta tensión entre PSOE, Més y Podemos para elegir al sucesor de Xelo Huertas

El PSOE y Més muestran muchas reticencias a los candidatos que ha propuesto Podemos para presidir el Parlament en sustitución de Xelo Huertas. Esta situación hace que socialistas y nacionalistas no se fíen ni de Balti Picornell ni de Marta Maicas.

"Tenemos que garantizar que no haya más ruido y no vemos un perfil idóneo para ello", aseveró el portavoz de Més, David Abril. Por su parte, la socialista Bel Oliver exigió una persona que dé estabilidad al Parlament y a todo el Pacto y no quiso garantizar que la presidencia del Parlament quede en manos de Podemos. Los socios del Pacto han pedido a Podemos que les garantice que su candidato no genere ruido mediático y conflictos. En el caso de que los podemitas no lo puedan garantizar, PSOE y Més están dispuestos a asumir la presidencia.

No obstante, Més considera que tampoco debe ser del PSOE si Podemos renuncia, ya que existiría un desequilibrio institucional con dos presidencias para los socialistas. Durante esta semana están previstas algunas reuniones del Pacto para decidir al sustituto de Huertas, unos encuentros que se presumen tensos debido a las discrepancias existentes. Abril habló también de renegociar el Pacto.

Por otra parte, tanto PSOE como Més aseguraron que hoy Huertas dejará de ser presidenta del Parlament, pese a los informes que pueda pedir el PP para dilatar la decisión. Los partidos del Pacto ya han previsto la fecha del 7 de febrero para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Cámara Autonómica balear.