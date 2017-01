PSOE y Més no se fían de los candidatos de Podemos para presidir el Parlament

El PSOE y Més muestran muchas reticencias a los candidatos que ha propuesto Podemos para presidir el Parlament en sustitución de Xelo Huertas. Esta situación hace que socialistas y nacionalistas no se fíen ni de Baltimore Picornell ni de Marta Macías.

"Tenemos que garantizar que no haya más ruido y no vemos un perfil idóneo para ello", ha aseverado el portavoz de Més, David Abril. Por su parte, la socialista Bel Oliver ha exigido una persona que dé estabilidad al Parlament y a todo el Pacto y no quiso garantizar que la presidencia del Parlament quede en manos de Podemos.

Por otra parte, tanto PSOE como Més han asegurado que mañana Huertas dejará de ser presidenta, pese a los informes que pueda pedir el PP para dilatar la decisión. Los partidos del Pactos ya han previsto la fecha del 7 de febrero para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Cámara Autonómica.