Educación ofertará 2.000 plazas fijas para docentes hasta 2019

­Educación ofertará 2.000 plazas fijas para docentes de aquí a 2019. Una vez que se sabe que el Gobierno permite ir más allá de la tasa de reposición, la Conselleria confirmó ayer que aumentará la oferta de plazas previstas hasta el final de legislatura para tratar de reducir el elevado porcentaje de interinos docentes (un 29% según Educación) y compensar los casi seis años en los que no se han convocado oposiciones.

Para ofertar estas 2.000 plazas Educación baraja dos opciones, pendiente de tramitaciones y plazos que dependen de Madrid. Una opción es aumentar las plazas ofertadas en la convocatoria prevista para junio, que en principio será de 257 plazas pero que puede aumentar hasta 800.

La directora general de Personal Docente, Rafaela Sánchez, no descarta esta opción. Pero para eso el Gobierno debe ratificar la liberalización de la tasa de reposición (que supone solo cubrir las jubilaciones) y que la tramitación se lleve a cabo antes de finales de febrero, ya que la Conselleria ha de publicar la convocatoria de las oposiciones de junio con al menos tres meses de antelación.

En caso de aumentar las plazas en junio, se incrementarían las de las especialidades ya anunciadas, no se convocarían de otras. Sánchez argumentó que los interesados de otras especialidades tendrían muy poco tiempo para prepararse la prueba. Así, seguirá sin haber plazas para Primaria en Mallorca. La directora general aseguró que no hay vacantes ya que hay muchos maestros de Infantil que se pasan a Primaria.

La otra opción es convocar otras oposiciones en 2018, además de la que ya estaba anunciada en 2019 y llegar así a las 2.000 anunciadas con las que Educación cree, según expuso Sánchez a este diario, que compensará los seis años en blanco en los que no ha habido oferta pública y podrá reducir el porcentaje de interinos y acercarlo en torno al 9%, que es lo recomendable. "Dos mil profesores funcionarios dará mucha estabilidad al sistema", indicó Sánchez.

Los sindicatos valoran las 2.000 plazas anunciadas, pero no son tan optimistas como Sánchez respecto a la reducción de interinos y no creen que así se compensen tantos años sin oposiciones.

Recuerdan en este sentido que cada año se jubilan alrededor de 200 docentes y que las previsiones apuntan a que la población escolar seguirá creciendo, lo aumentará la demanda de profesores. Apuntan además que se crearán nuevos centros y que Educación ha pactado una política progresiva de reducción de ratios.

Al término de la mesa sectorial en la que se pactó el crecimiento de las vacantes para el curso que viene, Alternativa, CCOO, FETE-UGT y ANPE se mostraron más partidarios de la segunda opción (hacer tres convocatorias de oposiciones) para así "ahorrar incertidumbres" a los aspirantes.

El STEI-i prefirió ser cauto antes de decantarse por una de las dos opciones y esperar a lo que se pacte de forma definitiva en la Conferencia de Presidentes la próxima semana. UOB lamentó tener que estar pendientes otra vez de Madrid para algo relacionado con el ámbito educativo, en el que las comunidades tienen competencias.

En la reunión entre los sindicatos y la directora general se acordó que las plantillas orgánicas de los centros crecerán en 111 vacantes (34 para los equipos de apoyo; 57 de Secundaria y 54 de Primaria).

En total, ahora mismo hay 1.350 vacantes que los sindicatos reclaman que se cubran con oferta pública cuanto antes. A esta petición Sánchez replicó que no es posible convocar tantas plazas este año debido al Pacto de Estabilidad de Interinos, en el que participan más o menos 1.300 interinos. El Pacto tiene vigencia hasta 2018.

Entre el curso 2011-2012 y el 2013-2014 las plantillas orgánicas de los centros perdieron 115 vacantes. A partir de ese curso hasta el próximo, las plantillas se habrán incrementado en 311.