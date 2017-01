Seijas: "Los tránsfugas son los que se han quedado en Podemos"

La exdiputada menorquina de Podemos Monserrat Seijas no se mordió ayer la lengua contra sus antiguos compañeros de partido, a los que acusó de tránsfugas por no respetar los principios por los que fueron elegidos por sus votantes. Seijas también calificó de muy grave lo que ocurrió en noviembre con su abortada interpelación al Govern: "Esto no es un patio de colegio", "esto tiene que aclararlo el juzgado".

"Los tránsfugas son los que están dentro del partido y no los que están fuera". "Los tránsfugas son quienes se quedan de Podemos y se pliegan a las peticiones de PSIB y Més y no a lo que han votado los ciudadanos", señaló Seijas al ser preguntada sobre sobre las palabras del secretario general de esa fuerza en Balears Alberto Jarabo, que utilizó esa palabra para referirse a Xelo Huertas y a ella por no querer abandonar su escaño.

"El Podemos que hay en el Parlament no es el Podemos que votó la ciudadanía", sostuvo la expulsada del partido morado.

"Seguiré defendiendo las ideas de Podemos que me han traído al Parlament de les Illes Balears, ahora con más motivo, porque no tengo mordazas, y no me tiene que aplaudir ni tengo que pedirle permiso a la señora Armengol", añadió aludiendo a la presidenta del Govern y líder del PSIB.

Según Seijas, sus antiguos compañeros de grupo parlamentario "no defienden lo que han votado los ciudadanos cuando votaron a Podemos" y algunos de ellos mantienen la disciplina que marca la dirección por miedo a sufrir una purga como les ha ocurrido a ella y a Huertas.

Seijas considera que la presidenta del Parlament Xelo Huertas debe mantenerse en su puesto, pese a que el reglamento dice que no puede ser miembro de la Mesa un diputado expulsado de su grupo, porque fue elegida con el voto mayoritario de la Cámara. La diputada acusó a Jarabo de expulsarla solo por mantener una actitud crítica y explicó que la razón formal de que amenazó con votar contra los presupuestos en beneficio de su compañero Daniel Bachiller ha sido solo una excusa.