El Pacto teme que Huertas torpedee su cese con un recurso de último minuto

Xelo de Huertas cambia de táctica. Si hasta ahora iba dilatando su salida forzosa como presidenta del Parlament, ayer movió ficha y anunció que el próximo martes a las once de la mañana convocará la Mesa, el órgano de gobierno interno de la Cámara autonómica. El trámite es necesario para que su cese sea formalmente efectivo. Con la rectificación Huertas pareció lanzar un mensaje de no obstaculizar por más tiempo su relevo. Ello no obstante, miembros del Pacto creen que la todavía presidenta se guarda un as en la manda y pretende personarse con su abogado para torpedear en el último minuto su marcha obligada.

La intención de Huertas sería advertir a los miembros de la Mesa de la posible inconstitucionalidad de su destitución. Al tratarse de una medida irreversible, la aún presidenta intentaría paralizar su cese presentando un recurso solicitando su suspensión cautelar. Ello podría desbaratar los planes de PSOE, Més y Podemos, que ayer acordaron elegir al sustituto de la expodemista el 7 de febrero.

Según ella misma ha manifestado a allegados y algunos cargos de la Cámara, Huertas no tenía prisa por dejar la presidencia; después de ser expulsada del grupo de diputados de Podemos, había comunicado a diversos cargos del Parlament que no reuniría a la Mesa hasta un poco antes de febrero.

La postura del PP

Hasta el momento ha contado con el apoyo del PP, al que interesa prolongar la crisis porque afecta al Pacto. Con todo, su anuncio de que solicitará informes jurídicos al tener dudas sobre el mecanismo legal para destituir a la presidenta podría finalmente quedar en poco o en nada. Los populares parecen haber sido advertidos por juristas de que su estrategia era equivocada.

Huertas podría haber terminado incurriendo en un delito de prevaricación si retrasaba sine die y ex profeso la convocatoria de la Mesa, en aras a evitar un acto que la perjudica directamente.

Su movimiento ayer supone un cambio sobre sus planes anunciados, aunque el objetivo que persigue es el mismo: retrasar su destitución efectiva. Huertas se encuentra cómoda como presidenta, y continúa su agenda habitual. Ayer presidió un pleno infantil del Parlament organizado por Aldeas Infantiles SOS, para reflexionar sobre el respeto y la convivencia frente al acoso escolar y al que participaron unos 60 niños.

A la espera de que Xelo Huertas materialice sus planes, los partidos del Pacto mantuvieron ayer su primer contacto para abordar el futuro inmediato. Acudieron Alberto Jarabo, Laura Camargo y Alejandro López por Podemos: la presidenta del Govern, Francina Armengol, y Andreu Alcover por el PSOE; y David Abril, Bel Busquets y el vicepresidente del Govern Biel Barceló por el otro. Según trascendió del encuentro, no se habló todavía de nombres para sustituir a Huertas. Los diputados podemistas Balti Picornell y Marta Maicas siguen siendo los mejor posicionados.

Esta primera reunión, en la que Armengol se mostró muy vehemente con el comportamiento de Podemos en toda la crisis, sirvió más como terapia de grupo. Socialistas, ecosoberanistas y podemistas coincidieron en que "no puede haber más shows" –en palabras de uno de los asistentes, y se fijaron los puntos clave para una próxima revisión de los Acuerdos por el Cambio.

El PSOE sigue reticente a que Podemos mantenga la presidencia del Parlament, por temor a un nuevo "experimento". Sin embargo, los podemistas quieren conservar la cuota y tienen a Més como aliado.

Por otro lado, continúa la guerra interna entre los podemistas. Después de haber pedido la dimisión del líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, y de haber exigido la revisión de las expulsiones del partido, la corriente crítica de la formación, conocida como El Podem que Volem, pide ahora la cabeza del vicepresidente del Consell de Mallorca, Jesús Jurado, informa Alexander Cortès. En este caso, los críticos –grupo surgido mediante el Manifiesto de Sineu–aseguran que Jurado vulneró el reglamento de Podemos nombrando directamente él a dedo los cargos de confianza del partido en el Consell. Tal y como recuerdan, la normativa interna establece que este tipo de nombramientos debe hacerlos el consejo ciudadano insular por criterios de "igualdad, mérito y capacidad". Por ello, piden la dimisión de toda la dirección insular del partido, del que forma parte el vicepresidente del Consell.