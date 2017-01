El juez Grande-Marlaska sobre Cataluña: "No se puede obviar la ley"

El magistrado y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido en Palma de los riesgos de "dejar de actuar dentro del ordenamiento legal": "Hay que ir con mucho cuidado, porque quien no cumple la legalidad una vez abre la puerta a futuros incumplimientos", ha defendido Grande-Marlaska al ser preguntado por el proceso independentista catalán.

El magistrado ha ofrecido hoy la conferencia ´Construyendo valores: Ni pena, ni miedo´ en el Colegio de Abogados, donde ha aprovechado para presentar su libro, con el mismo nombre ante cerca de doscientos asistentes.

Además de sobre Cataluña, en lo que no ha querido ahondar más, Grande-Marlaska ha hablado de la politización de la justicia española, lo que ha negado: "Somos 5.500 personas en la administración de justicia, ¿alguien piensa que no somos independientes?", se ha preguntado el magistrado, que ha señalado que "la justicia en esencia no está politizada", si bien ha admitido que "la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es mejorable".

Grande-Marlaska se ha pronunciado también sobre la corrupción, la cual, según ha valorado, no debe combatirse sólo desde la administración de justicia: "La lucha contra la corrupción no es sólo meter a la gente en la cárcel, también debe haber una política preventiva basada en introducir valores".

Otro de los temas que ha abordado y a los que se ha opuesto a dar a los jueces de instrucción la posibilidad de investigar. Según el magistrado eso produciría "una esquizofrenia". "Si un juez investiga una causa no será objetivo a la hora de instruirla, ya que va a querer que esa instrucción llegue a buen puerto. Mejor que siga investigando el Ministerio Fiscal", ha defendido.