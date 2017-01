C´s pregunta "¿Quieren que seamos catalanes?" y lo que responde Ensenyat se viraliza

Rifirrafe entre Catalina Serra, portavoz de Ciudadanos en el Consell de Mallorca, y el presidente de la institución, Miquel Ensenyat, en el último pleno de la institución.

La portavoz del partido naranja, formuló una pregunta sobre "la imposición del catalán" que, tras la respuesta de Ensenyat, rápidamente se viralizó en las redes sociales. En concreto, Serra preguntó: "Ya han impuesto que hablamos en catalán. Y ahora quieren que seamos catalano-mallorquines ¿Y lo próximo qué será, que seamos 100 por 100 catalanes?".

El presidente de la institución insular le respondió con un largo discurso en el que puso sobre la mesa cuestiones como la identidad de Mallorca, la lengua y la falta de financiación de Baleares.

"Usted me pregunta '¿Y lo próximo qué es, que seamos 100% catalanes?' y yo lo digo que si pudiéramos elegir, a día de hoy, yo le pediría que pudiéramos ser extremeños", afirma Ensenyat: "Como mínimo ahora tendríamos mil euritos para poder cambiar el sofá y las cortinas, y a mi me harían contento", remata quejándose de la financiación de Baleares: "Eso hubiera sido una buena pregunta para que me plantease: '¿Por qué los extremeños se pueden gastar mil euros en sofás y nosotros aquí no tenemos ni para prestar los servicios básicos?'".

"Yo, de esto de la lengua pienso una cosa, señora Serra, el objetivo es que la gente se entienda, por lo tanto, que cada uno hable lo que quiera, pero me deje a mi expresarme en mi lengua", afirma el presidente del Consell, que finaliza su discurso con ironía: "Me llaman pancatalanista cada vez que abro la boca. Una vez busqué en el diccionario qué quería decir y encontré pandereta, pa amb oli? pero pancatalanista no lo encontré, un día tendrá que explicármelo", interpela a la portavoz de Ciudadanos.