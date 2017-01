El Govern reclama 2.153 euros al gerente de Asaja por dietas que Bauzá suprimió

El Govern reclama al ex alto cargo de José Ramón Bauzá y ahora gerente de la asociación agraria Asaja, Joan Simonet, 2.153 euros "percibidos irregularmente". Simonet cobró esta cantidad "indebidamente" entre 2012 y 2015, en concepto de dietas no justificables para viajes oficiales fuera de las islas. El Ejecutivo de Bauzá fue el que suprimió esta remuneración en la ley de Presupuestos de 2012. No obstante, según ha detectado la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente Simonet siguió cobrando estas dietas que su propio partido había quitado para los altos cargos, esgrimiendo los recortes por la crisis.

Dos altos cargos del actual Govern, de Més, también han percibido estas dietas hasta hace unas semanas; uno de ellos fue el que alertó de la posible irregularidad de este pago, que fue finalmente confirmado por la Conselleria. Ambos ya han devuelto el dinero. A raíz de ello se inició "una comprobación rutinaria" y se comprobó que el popular había ingresado las indemnizaciones cuya devolución ahora se exige.

Joan Simonet fue en la pasada legislatura el director gerente del Fogaiba, el organismo encargado de las subvenciones agrícolas y pesqueras, y también alcalde de Alaró. En su día el Govern estipuló que los altos cargos que se desplazaran por razón de su trabajo fuera de las islas podían cobrar 30 euros por día sin ninguna necesidad de justificarlos. Esta dieta la cobraban aparte del resto de gastos (comidas, alojamiento, taxis...), para cuyo reintegro sí había que presentar el correspondiente recibo o factura.

La conselleria de Agricultura ha remitido una carta a Simonet en la que le otorga un plazo de quince días para que devuelva 2.153 euros por estas indemnizaciones que eliminó el Govern Bauzá. "No he recibido nada ni nadie me ha pedido nada; primera noticia", se mostró ayer sorprendido el actual gerente de Asaja. Simonet explicó que mientras estaba en el Govern pasó "los gastos que tocaba", y cuando conozca exactamente la reclamación del Govern "miraré qué es", añadió.

Su sucesor en el Fogaiba, Guillem Rosselló, se percató en diciembre de que estaba cobrando estos 30 euros, y solicitó por escrito saber "si era correcto" recibir esta dieta para gastos no justificables. Al confirmarse la irregularidad del pago, Rosselló requirió saber a cuánto ascendía la cantidad percibida por él y por su adjunto en la gerencia, Llorenç Mas. El primero ha reintegrado a la Conselleria 990 euros, y el segundo 840 euros.