Francina Armengol: "El reglamento es claro, Huertas no puede seguir"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, afirmó ayer que "es evidente" que el Reglamento del Parlament "es claro" y establece que "si un diputado es expulsado de su grupo no puede estar en la Mesa del Parlament", por lo que Xelo Huertas no puede continuar al frente de la Cámara Autonómica. Armengol criticó la actitud del PP, al que recordó que votó a favor del Reglamento de la Cámara y acusó de intentar "sacar rédito político de la crisis interna de otro partido", en relación a Podemos. "Me gustaría que el principal partido de la oposición estuviera a la altura", dijo al PP al que pidió "respeto institucional" y respeto al "sistema democrático representativo", ya que "el acta (de diputado) es personal, pero también responde a candidaturas de un partido". Junto a ello, la jefa del Ejecutivo sostuvo que la crisis de Podemos no ha creado "situación de interinidad en el Govern en absoluto". El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, incidió en que lo importante es "mantener la estabilidad", a la vez que consideró que la actitud de Huertas "entraría en lo que es la definición de transfuguismo".