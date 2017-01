Educación prepara un plan contra los casos más agudos de fracaso escolar

Educación prepara un programa especial para los alumnos que tienen problemas de actitud y dificultades para sacarse la Educación Secundaria Obligatoria y que tampoco pueden seguir el ritmo de una FP Básica.

La propuesta de Educación recupera en parte el espíritu de los extintos Programas de Cualificación de Profesional Inicial (PQPI, en sus siglas en catalán), que desaparecieron tras la entrada en vigor de la LOMCE y pretendían que los alumnos al menos se iniciasen en un oficio y, si cursaban unos módulos voluntarios, se sacaran el graduado en ESO. Eran programas de un curso de duración con opción de alargar a dos.

La ley orgánica del PP hizo desaparecer estos programas y pasó a encaminar a estos alumnos con dificultades a la FP Básica. Esta opción se enfoca a estudiantes con 15 años y que hayan llegado a cursar por lo menos 3º de ESO (o excepcionalmente 2º). Al finalizar, la LOMCE preveía que si los estudiantes querían obtener el título de graduado en ESO debían pasar la reválida de Secundaria. Al paralizarse la aplicación de las reválidas por la pérdida de la mayoría absoluta del PP, de momento los alumnos que acaban están obteniendo el título de manera automática. Eso, los que acaban.

Porque ahora, tres años después de que empezase a rodar la FP Básica, se ha confirmado que el problema de esta modalidad es que no muchos finalizan: "Hay mucho abandono", ratifica Maria Alorda.

La directora general de Formación Profesional del Govern señala que la FP Básica se aplicó de forma algo "atropellada" y no se detalló el perfil de alumnado que debía derivarse a la FP Básica. Cuando arrancó este programa además (el curso 2014-2015) aún ni se conocían los detalles de cómo sería el PMAR, un programa de adaptación también enfocado a los jóvenes con dificultades.

Así, sin PQPI y sin PMAR, todos los estudiantes con problemas iban directos a FP Básica. Alorda entiende que este ciclo formativo solo es adecuado para alumnos que no consiguen avanzar con el sistema de aprendizaje ordinario de los institutos, pero que no tienen problemas de actitud.

Por eso Educación decidió poner en marcha un programa de cualificación inicial, para "configurar una oportunidad para que los alumnos que no tengan la madurez suficiente para cursar un ciclo formativo de FP Básica puedan conseguir conocimientos básicos y profesionales que les permitan volver al sistema educativo o conseguir la inserción social y laboral".

Un curso de duración

Alorda detalla que este nuevo programa se centrará más en la parte de aptitudes que la FP Básica. Podrán cursarlo estudiantes que no han logrado pasar 2º de ESO y su duración será solo de un curso y no de dos, como la FP Básica. Al acabar, los estudiantes tendrán un nivel equivalente a 2º de ESO y un certificado de profesionalidad de nivel 1: "Los que quieran podrán seguir estudiando y pasar de ahí a una FP Básica; los que no, al menos no se irán sin nada".

Asimismo, otra novedad es que podrán ofertar estos programas las entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, ayuntamientos..), como se hacía con los PQPI. De hecho, el curso pasado ya se lanzó una convocatoria de subvenciones para que estas entidades pudieran llevar a cabo este tipo de programas. Ahora Educación quiere hacer un decreto para institucionalizarlos y ha comenzado el proceso de información pública.