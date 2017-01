El PP asegura que no defiende a Huertas, solo "el prestigio y la estabilidad del Parlament"

La intención del PP balear de solicitar informes jurídicos sobre la destitución de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, –adelantada ayer por Diario de Mallorca– no pretende dilatar el procedimiento, aseguró ayer el diputado del grupo parlamentario popular y miembro de la Mesa del Parlament, Miquel Jerez. Lo que busca su partido solo es "poner luz" a las "dudas" que existen en torno a la interpretación de dicho artículo, aseveró, a fin de "no equivocarnos" en el proceso de destitución de la segunda autoridad política de Balears.

En este sentido, el miembro de la Mesa señaló que el reglamento de la Cámara "no contempla un mecanismo para la destitución de la presidencia", dado que "nunca se ha dado esta circunstancia".

Al respecto, añadió que el artículo 39 del Reglamento se redactó "para otras circunstancias distintas a las que se dan ahora" –la imputación por corrupción de la entonces presidenta Maria Antònia Munar–, por lo que su interpretación "genera dudas desde el punto de vista jurídico", sentenció.

"Debemos tener claro que el espíritu de ese artículo se ajusta a la situación que se da ahora", insistió Jerez. El diputado popular afirmó que "no se trata de defender a ninguna persona en concreto, ni a Huertas ni a otra persona, sino que el objetivo es defender la institución del Parlament, sometida a un desprestigio y a una inestabilidad durante las últimas semanas por culpa de las guerras internas de Podemos", manifestó.

Muchas "dudas"

"Las dudas también residen en si el cese es automático o no, porque no hay mecanismo de destitución", añadió Jerez, quien también se preguntó "si un grupo parlamentario con 8 miembros puede imponer su voluntad por encima de todo el pleno, que fue quien eligió a la actual presidenta".

El PP no apoyó la elección de Huertas, que salió adelante solo con los votos de los partidos de izquierdas.

Jerez reiteró que los populares "queremos que ese artículo se aplique correctamente porque no se redactó para una purga a la soviética dentro de un partido". "Si las voces autorizadas entienden que dicho artículo se ajusta a la situación que tenemos ahora, actuaremos en consecuencia. Y si no es así, también", manifestó el diputado popular.

El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, acusó al PP de "boicotear" el buen funcionamiento del Parlament tras la expulsión de la presidenta, Xelo Huertas, del grupo parlamentario de Podemos. Alcover considera que el PP ha puesto en marcha una estrategia para dilatar el proceso de elegir nueva presidencia, además de "ofender" y "menospreciar" a los servicios jurídicos del Parlament, "que conocen el reglamento mejor que nadie y que son los competentes para interpretarlo".

El portavoz parlamentario del PSIB entiende que cuando la Mesa reciba la expulsión "quedará cesada" aunque insistió en que son los servicios jurídicos del Parlament quienes deben interpretar este artículo: "No se nos ocurre pedir un informe jurídico externo", apuntó Alcover, que reconoció que la renuncia de Huertas "simplificaría" el proceso.

Para el socialista, el deber de los ´populares´ como oposición es "velar por el buen funcionamiento del Parlament". Alcover aprovechó también para pedir al PP que "devuelva el dinero que recibió de subvenciones ilegales durante la campaña de 2007, según ha concluido un informe de la Sindicatura de Cuentas" que se dio a conocer el lunes.