Mas da por hecha su próxima inhabilitación para ser candidato

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, dio ayer por hecho en Palma que el resultado del que calificó como "juicio político" al que deberá someterse a principios de febrero será su inhabilitación, por lo que no podrá presentarse a elecciones ni ocupar cargos públicos, descartando así la posibilidad de ser el próximo candidato a la presidencia por el PDECat en sustitución de Carles Puigdemont. Mas efectuó estas declaraciones durante la conferencia que ofreció en el marco del Fòrum OCB sobre el estado del procés catalán, que a su juicio se encuentra "vivo, vigoroso y probablemente victorioso".

El inicio del juicio por organizar la consulta del 9-N está fijado para el 6 de febrero, con la petición por parte de Fiscalía de 10 años de inhabilitación para Mas y 9 para la exvicepresidenta catalana Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau. "Nos inhabilitarán, ya lo tienen decidido, lo harán como aviso", afirmó el expresident quien, así, descartó la posibilidad de ser el cartel electoral en unas elecciones autonómicas. Otra cuestión sería si Catalunya logra la independencia, ya que en ese caso "la inhabilitación del Estado español no valdrá". No obstante, dejó claro que recurrirá su previsible inhabilitación ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, hasta llegar al Tribunal Europeo de Justicia.

"Espero que las autoridades catalanas del momento nos amnistíen", ironizó mostrándose convencido de que Catalunya puede lograr convertirse en un Estado. "Estamos en un año en el que pasarán muchas cosas y en los próximos meses puede cambiar todo", dijo el expresident. En este sentido, consideró que su juicio "alimentará un clima favorable al referéndum". A ello se unirá la aprobación de las "leyes de transitoriedad jurídica" previsiblemente "antes del verano", ante las cuales pronosticó una "dura reacción por parte del Estado" que "puede continuar con los recursos judiciales e incluso ir bastante más allá, pero quietos no se quedarán".

Referéndum

Todo ello, según dijo, concluirá con la convocatoria del referéndum, para el que no descartó que se adelante el calendario previsto por Puigdemont, quien marcó septiembre como plazo máximo. En este sentido, se mostró partidario de un referéndum pactado, pero precisó que "para que eso ocurra en el otro lado tiene que haber alguien que quiera hablar del tema" y si no hay posibilidad de alcanzar este acuerdo, al final acabará por "llegar el momento de la verdad". Añadió, en relación al Gobierno central, que "algunos hablan de operación diálogo pero no nos permiten sentarnos en una mesa para debatir nuestra aspiración nacional".

Mas insistió en que el procés "está vivo porque tiene una mayoría absoluta en el Parlament ligada a las urnas" y recordó que en sólo 4 años el apoyo a la independencia en Catalunya ha pasado del 20% a casi el 50 por ciento. Añadió que el procés "es vigoroso porque hay un plan concreto y se está ejecutando una hoja de ruta con unos objetivos". A ello sumó que resultará "probablemente victorioso", ya que aunque el resultado fuera desfavorable a la independencia, sólo por poder hacer un referéndum "Catalunya ya habrá ganado; lo hacemos para ganarlo, pero la victoria ya es hacerlo".

No obstante, lanzó una advertencia a la CUP, confiando en que respalde los presupuestos de la Generalitat ya que, según sostuvo, "si no hay presupuestos, habrá elecciones (en Catalunya), pero no serán constitucionales sino autonómicas" de nuevo. Mas consideró que difícilmente será creíble el camino hacia una república catalana si ni siquiera son "capaces de aprobar unos presupuestos". Junto a ello, insistió en la necesidad de aumentar la base soberanista para lograr la independencia ya que "es preciso acreditar un 50 por ciento de votos, no sólo de diputados".

A preguntas de algunos de los más de 200 asistentes a su conferencia, celebrada en el Centre de Cultura Sa Nostra, Mas no quiso pronunciarse con claridad sobre la posibilidad de que en Balears se inicie un proceso hacia la independencia similar al de Catalunya, si bien dejó claro que "cuando las urnas se ponen en Balears, no funcionan igual que en Catalunya, muestran realidades muy diferentes", en referencia a que las fuerzas nacionalistas no suman la mayoría.

Añadió que en Balears hay muchos ciudadanos que "se sienten catalanes o españoles" y se mostró "respetuoso" con las islas, a la vez que advirtió de que "es difícil que salga un líder político que arrastre a tanta gente" como para poder impulsar un proceso como el catalán. "Sólo cuando hay un movimiento social importante, puede haber entonces alguien que dé la cara y esté dispuesto a canalizarlo", sostuvo ante los numerosos asistentes, entre los que se encontraban algunos miembros de Més, así como Josep Melià, dirigente de El Pi y Maria Antònia Sureda, diputada de este partido, además de los escritores Gabriel Janer y Maria de la Pau Janer.