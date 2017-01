El PP está dispuesto a dar oxígeno a Huertas para dilatar su destitución

El grupo parlamentario de Podemos inició ayer el proceso para destituir a Xelo Huertas como presidenta del Parlament. Entregó el documento que acredita que Huertas ya no pertenece a su grupo parlamentario y solicita que se active "de forma inmediata" el artículo 39 C del reglamento que indica que cualquier miembro de la mesa de la Cámara Autonómica que se quede fuera de un grupo parlamentario debe ser destituido. Sin embargo, el derrocamiento de la todavía presidenta del Parlament puede dilatarse. El PP puede jugar un papel fundamental en esta estrategia de dilación si Huertas solicita un informe jurídico sobre la legalidad del artículo 39 y los populares la apoyan.

Desde el partido conservador aseguraron ayer que quieren las máximas garantías y jurídicas y no dudarán en apoyar la solicitud de un dictamen al Consell Consultiu para verificar la constitucionalidad del reglamento del Parlament. "No es nuestra batalla, pero nuestra obligación es vigilar que la mesa del Parlament tome las decisiones con las máximas garantías jurídicas en este asunto", aseveró la portavoz parlamentaria del PP Margalida Prohens.

La estrategia consistiría en que los dos miembros de la mesa que pertenecen al PP apoyarían mediante una votación solicitar el informe reclamado por Huertas. Acto seguido, la todavía segunda autoridad de Balears solicitaría dejar en suspenso la aplicación del artículo 39C hasta tener el dictamen del alto órgano jurídico. La mesa del Parlament está compuesta por cinco miembros, dos del PP, uno del PSIB, otro de Més y uno de Podemos, que era Huertas. En el caso de que se pasara a votación pedir el dictamen jurídico tendría tres votos (PP y Huertas) y ganaría demandar al Consultiu una valoración sobre la polémica. De todas formas, la jugada les puede salir mal, en el caso de que los juristas de la Cámara autonómica dictaminasen que Huertas, al ser parte interesada no podría votar. En este caso, la petición quedaría anulada al no existir el voto de calidad.

La votación contra Huertas

A las 10:30 estaban convocados los 10 diputados de Podemos para proceder a la votación sobre la expulsión de Huertas y la diputada menorquina Montse Seijas. Huertas hizo acto de presencia 10 minutos antes y comprobó que no había nadie en las oficinas del grupo parlamentario: "La puntualidad no es una de sus virtudes", aseveró la presidenta.

Después llegaron todos los componentes de Podemos; con el secretario general Alberto Jarabo y la portavoz Parlamentaria, Laura Camargo, a la cabeza. El tenso encuentro duró por espacio de 30 minutos y rápidamente se pasó a votación. Siete diputados votaron a favor de destituir a Huertas. Hubo dos votos en contra, el de la propia Huertas y su compañera de cruzada Montse Seijas, y una abstención. El diputado que se abstuvo fue el ibicenco Salvador Aguilera, quien salió del Parlament con un semblante cariacontecido. Carlos Saura y de Montse Seijas votaron vía vídeoconferencia al encontrarse fuera de Mallorca.

Al salir de la votación, también se vio a una Huertas luciendo una amplia sonrisa y haciendo gala de su tranquilidad. Para que el documento de Podemos, donde indica que Huertas ya no pertenece a su grupo parlamentario, sea efectivo se debe convocar una reunión de la mesa del Parlament. Este órgano solo lo puede convocar la propia presidenta. "Me pensaré –indicó Huertas– cuándo convocaré a la mesa". También fue preguntada sobre si piensa dimitir, a lo que contestó: "También me lo pensaré".

No hay fecha aún para que se formalice la destitución de Huertas como presidenta de la Cámara y segunda autoridad de Balears. Tampoco la de su relevo. PSIB-PSOE y Més mantendrán esta misma semana una reunión con la cúpula de Podemos para pactar al sustituto de Huertas. La intención de los partidos del Pacto es cerrar esta crisis institucional lo antes posible. "Todo depende ahora de lo que haga Huertas", coincidían ayer dos diputados –uno socialista y otro ecosoberanista–, refiriéndose a la potestad de la todavía presidenta para convocar la Mesa del Parlament. Es el trámite necesario para dar cuenta del escrito registrado por Podemos comunicando su expulsión del grupo, y que el cese sea efectivo.

Si la expodemista no dilata el procedimiento, el martes 24 o el 31 de este mes se podría convocar un pleno extraordinario para elegir al nuevo presidente de la Cámara autonómica. "Sería lo preferible, y en ese escenario trabajaremos ahora", indicaba una de las fuentes.