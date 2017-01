El diputado Balti Picornell gana puntos para ser el nuevo presidente del Parlament

La presidencia del Parlament se debate en estos momentos entre los diputados de Podemos Baltasar Picornell y Marta Maicas. El diputado felanitxer de 37 años y destacado activista republicano ha entrado de lleno en la quiniela sucesoria de Xelo Huertas, después de que la opción del también parlamentario podemista Carlos Saura se haya descartado.

"No está decidido todavía, ambos tienen opciones, se está valorando cada perfil", explica sobre el relevo un cargo del partido. Maicas, valenciana que llegó hace unos años a Eivissa para ejercer de maestra, está posicionada desde el minuto cero para ser la sustituta de la aún presidenta. El hecho de que Més reclamara que el nuevo presidente fuera una mujer acrecentó sus posibilidades. No obstante, Picornell está desde hace unos días bien colocado para ocupar el cargo. Internamente se le considera un fiel representante del espíritu de Podemos. El día de su toma de posesión como diputado prometió el cargo "por imperativo legal hasta que se abran procesos constituyentes y las leyes fundamentales sirvan a las clases populares y no a las élites políticas y económicas".

Balti –como le llaman en su formación– dijo que trabajará para defender el catalán y "detener la continuidad del régimen bajo el nombre de monarquía parlamentaria, para restablecer los valores democráticos que un día tuvieron los ciudadanos como República, y también para recuperar la memoria de los que en su día dieron su vida para defenderlos". Carpintero metálico "de oficio" –se define él mismo–, el PSOE de entrada no le ve con malos ojos; Més sigue pensando que Marta Maicas será finalmente la elegida.

Más allá de la estrategia interna en Podemos sobre por cuál de los dos diputados se decanta finalmente, sus socios del Pacto quieren asegurarse de que el elegido no protagonizará un nuevo vodevil como el de Huertas.

Ayer fue el propio líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, quien aseguró que "no tiene por qué ser una mujer la persona que sustituya a Huertas al frente del Parlament". Con estas palabras abría la puerta a más posibilidades de las que se habían apuntado hasta el momento y cambiaba así su propia opinión que había manifestado antes de Navidad.

En la tarde de ayer, Podemos quiso realizar una exhibición de fuerza y de apoyo a la cúpula y en especial a su líder, Alberto Jarabo. Unos 40 cargos y militantes podemitas arroparon a Jarabo en su sede en el momento en que explicó el proceso de destitución de Xelo Huertas y Montse Seijas.

En su intervención, el secretario general del partido de los círculos tildó de "tránsfugas" a Huertas y Seijas y les pidió que "en cumplimiento del código ético del partido entreguen el acta de diputado y eviten el bochornoso espectáculo de aferrarse en el cargo sin el apoyo del partido por el cual fueron elegidas". Acto seguido aseguró que hablará con el resto de formaciones parlamentarias sobre la aplicación del Pacto Antitransfuguismo a las dos diputadas díscolas.

"Hemos pasado de un ´Luis sé fuerte´ que aplica el PP a un ´lo sentimos Huertas y Seijas´. Hemos hecho lo que corresponde en Podemos", indicó Jarabo. Con estas palabras el líder morado quiso resaltar que ningún partido ha llegado tan lejos a la hora de erradicar comportamientos irregulares. "Nuestro objetivo –añadía– ha sido prevenir posibles hechos delictivos que primaran los intereses particulares por encima de los de los ciudadanos".

Jarabo reconoció que ha vivido situaciones difíciles con esta crisis: "La derecha y nuestros adversarios han utilizado las expulsiones para atacarnos y hemos sabido aguantar con prudencia las provocaciones y los ataques. Huertas y Seijas no han estado a la altura de lo que exige Podemos", afirmó.

El secretario general de Podemos, tras explicar la destitución de las dos diputadas, recibió una larga ovación de sus compañeros. No faltó el grito de "Sí se puede". También aseguró haber recibido la felicitación de Madrid "por la valentía en que hemos abordado este asunto". Asimismo, puso de ejemplo de la severidad con que Podemos aplica su código ético en el caso de la disolución de la Comisión de Garantías Autonómica por el "comportamiento aberrante" de dos de sus miembros, que intentaron chantajear a una compañera de partido a la que ofrecieron trabajo si era "buena niña", pero rápidamente dimitieron.