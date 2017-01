Moda y calzado tiran de las ventas en el arranque de las rebajas de enero

Con mucha afluencia de público durante todo el día, pero tampoco sin aglomeraciones destacables, las grandes superficies y las franquicias de Mallorca iniciaron ayer las rebajas de enero. Y lo hicieron con el doble objetivo de resarcirse de las decepcionantes ventas de diciembre y el inicio de la campaña de Navidad y superar entre un 2% y un 4% las cifras del año pasado.

Había ganas entre el público que visitó El Corte Inglés, el Centro Comercial Porto Pi o Fan Mallorca de encontrar el producto rebajado, la ganga más preciada. Y eso provocó que de nuevo se vivieran algunas imágenes que casi no se recordaban. Por ejemplo, la de un buen número de ciudadanos que aguardaron en los accesos a que dieran las 9.20 horas para entrar en tropel en El Corte Inglés de Avenidas en busca de la oferta más preciada.

Según señalaron las fuentes consultadas, los centros comerciales recibieron mucho público durante todo el día. Y se espera que hoy, domingo de apertura comercial, se viva una afluencia similar. Pero a diferencia de la campaña de Navidad, más centrada en los complementos, los regalos y la tecnología, los productos estrella de las rebajas de invierno son la moda, la confección y el calzado, un sector muy marcado por la estacionalidad cuya comercialización se ha animado con la reciente llegada del frío invernal.

Todos los comercios marcaron descuentos en sus productos de entre un 20% y un 50%, aunque normalmente en estas primeras fechas de descuentos el 50% se utiliza solo en algunos productos para que sirvan como gancho promocional de todos los demás.

"El día está yendo muy bien, incluso mejor de lo que esperábamos", señaló un portavoz de un centro comercial consultado a primera hora de la tarde. "La afluencia es continua y el parking del centro está lleno, por lo que esperamos que el fin de semana sea muy positivo", dijo. "Estas son las rebajas por excelencia. Y lo que más funciona son todos aquellos productos relacionados con la moda y la confección, al igual que el calzado, ya sea de calle o deportivo. "Somos optimistas, si se mantiene la misma tendencia, las ventas serán mejores que el año pasado", auguró.

El pequeño y mediano comercio lleva desde el 2 de enero de rebajas. Pero ayer también vivió una jornada positiva. "Está siendo un día bueno", valoró el empresario Pedro Mesquida, que también es presidente de Comercio Interior de la Cámara de Comercio. "Un día de buenas ventas, pero sin aglomeraciones, pues aquellas jornadas históricas de rebajas que todos tenemos en la memoria con el público invadiendo en masa los comercios ya han pasado a la historia", valoró de forma realista. "Forman parte del pasado".

No obstante, Mesquida, que ayer aprovechó para recorrer el centro de Palma, ofreció un diagnóstico positivo de la jornada. "El día ha sido bueno. Hay gente en las calles y en las tiendas, pero tampoco hay colas en las cajas". Y, ¿qué productos tiran de las ventas en las rebajas de enero? El empresario no tiene dudas. "El calzado y el textil. La gente está esperando las rebajas para comprarse aquella ropa de invierno que o bien antes no necesitaba porque todavía no hacía frío de verdad o resultaba un poco cara para su bolsillo", explicó. "Por ejemplo, en esta campaña en nuestras tiendas el producto estrella es un pantalón vaquero de marca", detalló el empresario, que señaló también la influencia que tienen los turistas extranjeros en las ventas del comercio en Mallorca.