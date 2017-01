Salud gestionará los servicios no sanitarios si las empresas no garantizan la calidad

El Servei de Salut (IB-Salut) podrá asumir la gestión de servicios no sanitarios si las empresas que en estos momentos los tienen adjudicados no cumplen con la calidad requerida, según explicó Manuel Palomino, secretario general del Ib-Salut

A esto responde la creación, aprobada el 31 de diciembre por el Govern, de la entidad pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears "con la finalidad de prestar todo tipo de servicios de apoyo a la actividad asistencial que presten los centros sanitarios del Servei balear de Salut y la red sanitaria pública de Balears".

"Los servicios externalizados están funcionando ahora bastante regular", apuntó el secretario general, que señaló que por este motivo se solicitó la autorización para crear esta entidad.

Palomino matizó, sin embargo, que en estos momentos "no afecta a ningún centro sanitario" de las islas. Además, insistió en que esta medida no implica ningún cambio en los servicios no sanitarios que están adjudicados a empresas externas. Eso sí, recalcó que en el caso de que alguna de ellas no preste los servicios con la calidad exigida, el IB-Salut podrá a partir de ahora asumir su gestión.

El Govern detalló que Gestió Sanitària i Assistencial, que así se llama el nuevo ente, "podrá ejercer las funciones y actividades" relacionadas con servicios de transporte sanitario en cualquiera de sus modalidades; de limpieza y lavandería; de cocina, catering y restauración; de mantenimiento de instalaciones y jardinería; otros servicios asistenciales de carácter sanitario así como "servicios de atención telefónica de la demanda asistencial, información y orientación o consejo sanitario. Y también la coordinación de urgencias y la colaboración con los servicios de urgencias y emergencias de las diferentes administraciones como los servicios de Protección Civil, los cuerpos de prevención y extinción de incendios, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las situaciones que lo requieran".

Así, si Salud detecta que alguno de los servicios externalizados no funciona como debería y se rescindiera el contrato, en vez de volver a sacar a concurso el servicio, "lo que mantendría los mismos problemas", lo asumiría el propio Govern.

"Es un plan de salida", apuntó Palomino, que recalcó que el objetivo de la creación de esta entidad es "establecer el marco legal" que permita asumir estos servicios y que hasta ahora "no existía". "Esto significa que puede comenzar a funcionar dentro de tres meses o dentro de dos años", matizó antes de detallar que, hasta que se produzca algún caso, la nueva entidad no dispone ni de presupuesto ni de personal.

Palomino explicó que esta "figura intermedia" entre la empresa privada y la gestión pública la están creando en los últimos meses en otras comunidades debido, precisamente, a los problemas y conflictos existentes con las adjudicatarias de estos servicios. De hecho, confió en que la simple opción que permite esta entidad sirva para que las empresas que en estos momentos gestionan algunos servicios sean conscientes de que existe la posibilidad de que Salud los asuma y "se pongan las pilas".

En el caso de Eivissa, desde el primer momento se han producido incidencias con la concesionaria del nuevo hospital de Can Misses, a la que Salud ha sancionado económicamente en varias ocasiones por un mal funcionamiento de los servicios que gestiona (lavandería, aparcamiento, seguridad, cocina, restauración, máquinas dispensadoras, limpieza...).

Dos de los que han registrado más incidencias han sido el aparcamiento (no funcionaba el ascensor, no se podía pagar con tarjeta, se cobraba más del máximo estipulado por coche y día...) así como la cocina después de que un paciente ingresado denunciara que había encontrado un chicle en la sopa, tras lo que se abrió una investigación a la empresa subcontratada por el centro sanitario para prestar este servicio.