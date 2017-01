Una nueva dimisión liquida el órgano que expulsó a Huertas de Podemos

Nuevo capítulo de la crisis de Podemos en Balears. Con el partido pendiente de activar el relevo de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, tras haber sido expulsada de sus filas, el órgano que la sancionó se disuelve. La Comisión de Garantías de la formación a nivel autonómico que resolvió los expedientes de Huertas, de la diputada Montse Seijas y del científico Daniel Bachiller, queda liquidada por la dimisión de uno de sus tres miembros tras filtrarse una grabación en que éste promete a una alto cargo del partido un trabajo a cambio de su silencio y de apartarse de la cúpula.

En las grabaciones, adelantadas ayer por El Mundo/El Día de Baleares, el secretario jurídico de la Comisión de Garantías, Joan Canyelles, ofrece a Carmen Azpelicueta, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos -máximo órgano de gobierno del partido- facilitarle un trabajo si ésta se aparta unos meses de la cúpula. El ahora dimitido secretario jurídico de la Comisión de Garantías asegura en la grabación que el secretario general de la formación, Alberto Jarabo, da su "conformidad" a la oferta y pide a Azpelicueta "lealtad" al líder del partido morado.

El secretario de organización de Podemos en Balears, Alejandro López, dio ayer por buenas las grabaciones y justificó la dimisión en que "Podemos no se puede permitir este tipo de conversaciones". Sin embargo, negó que la dirección del partido tuviera conocimiento de ellas ni de su contenido: "Alberto Jarabo no sabía nada", defendió López, que explicó que, en la conversación "la Comisión de Garantías se atribuye competencias que no tiene".

Madrid asume las funciones

Según el secretario de organización, la conversación fue "un intento de mediar" por parte de la Comisión de Garantías, aunque admitió que "las formas no son adecuadas". "Canyelles ha admitido su error y ha dimitido", relató.

Con esta dimisión, este órgano, encargado de velar por el cumplimiento del código ético del partido, quedaría formado solo por dos personas, por lo que queda disuelto. Sus funciones serán asumidas por la Comisión de Garantías del partido a nivel nacional.

Esta dimisión se suma a la de dos partidarias de Huertas, miembros del Consejo Ciudadano, el pasado mes de diciembre.

"Estamos dispuestos a archivar tu tema si aceptas un apercibimiento por escrito que podemos redactar entre todos. Y te pedimos la prudencia de mantenerte una temporada en stand by y que no acudas a reuniones del Consejo Autonómico", propone Canyelles a Azpelicueta en la conversación en la que tiene origen su dimisión. El "error" de esta militante, por el que la Comisión de Garantías la apercibe, fue presentar una candidatura alternativa a Jesús Jurado, hoy vicepresidente del Consell de Mallorca, en las primarias de Podemos para esta institución.

Después de asegurarle tener la conformidad de Jarabo, en la grabación se escucha como Canyelles le promete incluso un trabajo si acepta sus condiciones: "Si tú eres buena niña, que creo que sí, contarás con nuestro apoyo y te buscaremos trabajo. No te lo buscará Montse Seijas. Te lo buscaré yo".



El miembro del Comité de Garantías menciona a la diputada menorquina ahora expulsada después de acusarla de "emplear políticamente" a su interlocutora, al igual que Xelo Huertas.

El relevo de Huertas continúa

Pese a la polémica en este órgano, según López, la expulsión de Huertas, así como la de Seijas, no quedan deslegitimadas por "haber sido ratificadas por la Comisión de Garantías estatal" y por lo tanto el relevo de la presidenta del Parlament sigue adelante.

El lunes el grupo parlamentario de la formación debe reunirse para sacar a Huertas de sus filas. Una vez mantenida esa reunión de trámite, Podemos comunicará al Parlament la expulsión de Huertas para que abandone su cargo, tal y como marca el reglamento de la cámara.

A partir de ahí Podemos deberá sentarse con PSIB y Més para negociar el relevo de Huertas. Con la exigencia de los econacionalistas de que el puesto debe ser para una mujer y con la portavoz de los podemistas, Laura Camargo, autodescartada, todo apunta a que la diputada Marta Maicas ocupará la presidencia.

Con todo, el secretario de organización expresó "la sorpresa" del partido por el hecho de que salgan ahora unas grabaciones que tienen más de un año. Según denunció, lo que demuestra la filtración es que "hay gente que quiere dañar la imagen del partido", señaló López, que, no obstante, evitó vincular la filtración de las grabaciones a las expulsadas Xelo Huertas y Montse Seijas.