Recomendaciones: Guardar reposo y beber mucho líquido

Salud recuerda que la gripe no se cura con medicamentos, si bien pueden tomarse medidas para mitigar sus síntomas. Así, recomienda guardar reposo, beber mucho líquido y tomar antipiréticos. Además, hay que extremar las medidas higiénicas para evitar su transmisión, como lavarse las manos, taparse la boca al toser o procurar no reutilizar los pañuelos. En cualquier caso, los enfermos no tienen que tomar antibióticos si no es por indicación expresa del médico, ya que al tratarse de un proceso vírico no son eficaces. Una correcta higiene y hábitos de vida y una alimentación saludables son la mejor protección frente a la gripe.

Después del periodo de incubación, los síntomas se sufren entre tres y siete días en los que el cuerpo evoluciona hasta la curación. Con la ayuda (o sin ella) de fármacos como antitusivos o mucolíticos, en una semana se suele recuperar el estado de salud.

Es poco frecuente que se produzcan complicaciones, pero en el caso de los colectivos más vulnerables, como mayores de 60 años, niños o personas con enfermedades crónicas, la gripe puede derivar en otras enfermedades de las vías respiratorias bajas. Entonces sí será necesario contar con la valoración de los médicos y el tratamiento adecuado.

La gripe se cura con el transcurso de los días, los medicamentos y sustancias recomendados para los días de gripe no curan la enfermedad ni eliminan la infección, solo reducen los síntomas.