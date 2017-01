La patronal afirma que la generación de empleo se desacelera

El ritmo con que se crea empleo en Balears se comienza a desacelerar, según se advirtió ayer desde la patronal CAEB, algo que se vincula a una paulatina pérdida de fuerza en el crecimiento de la economía isleña por la entrada en un nuevo ciclo más maduro.

Según apunta la presidenta de esta organización empresarial, Carmen Planas, "Balears ha hecho un gran esfuerzo para consolidar la senda de la recuperación y la economía ya ha entrado en una fase más madura del ciclo, con crecimientos más moderados, por lo que la pauta de creación de empleo es más lenta y es previsible que se seguirá ralentizando en los próximos meses".

Además, Planas ha defendido que las islas necesitan "hacer cambios estructurales para mejorar la productividad de las empresas porque es la única manera de crear empleo de mayor calidad y mejorar así la renta per capita y el bienestar de sus ciudadanos".

Para alcanzar ese objetivo, la máxima responsable de la citada patronal reclama a las Administraciones "estabilidad, seguridad jurídica y medidas de apoyo a las empresas" para que éstas puedan "invertir, seguir creando empleo y generar puestos de trabajo estable y de calidad porque aún tenemos 66.908 parados y, por tanto, queda mucho por hacer".

Por su parte, el secretario general de UGT en las islas, Alejandro Texías, considera que 2016 ha dejado un "sabor agridulce" en materia de empleo.

Así, el dirigente sindical afirma que "Balears ha sido una de las regiones donde más puestos de trabajo se han creado, pero perviven las sombras de nuestro mercado laboral, como son la temporalidad y la precariedad".

Sobre este punto, Texías ha recordado que "la contratación indefinida está creciendo pero no al ritmo que nos gustaría, y hay que tener en cuenta que alrededor del 17% de estos contratos no es a tiempo completo y que aproximadamente un 40% tiene un carácter de fijo discontinuo".

Por ello, añade que UGT no está satisfecha con la calidad del empleo que se está generando, y advierte de que la recuperación económica "no está llegando a las personas".

Defensa de la subida salarial

Ante esta situación, Texías ha reclamado a los empresarios "responsabilidad social", que no abusen de la contratación temporal y que se muestren proclives a "fuertes subidas de salarios".

En este sentido, pone sobre la mesa la necesidad de que el presente año se caracterice por un mejor reparto de la riqueza.

Además, reclama al Gobierno central la derogación de las reformas laborales y la restitución del derecho a la negociación colectiva.

Por su parte, la secretaria de Organización de CCOO-Balears, Silvia Montejano, denuncia que los trabajadores continuan sufriendo abusos empresariales e incumplimientos de la normativa laboral, lo que pone en evidencia que se consolidan los aspectos más negativos de la reforma laboral, que son los referentes a la flexibilidad en las contrataciones y la debilidad en la negociación colectiva, lo que repercute directamente en los salarios y en las condiciones laborales, según señala. En su opinión, lo que se observa es la cronificación de la precariedad laboral.

Por todo lo expuesto, la conclusión a la que llega Montejano es que en 2016 no se ha producido ningún avance en la mejora de la calidad del empleo.

De este modo, desde CCOO se califica de imprescindible la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral para así avanzar en la estabilidad del empleo.

Además, Silvia Montejano pide al Govern que para este año, mediante el diálogo social, lleve a cabo acciones que favorezcan la recuperación de la calidad en el empleo, y reclama a los empresarios responsabilidad para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios.