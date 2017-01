La gripe alcanza su fase epidémica en Balears con un mes de antelación

La fase epidémica de la gripe estacional, caracterizada por la mayor incidencia anual del virus en la población, ha llegado a Balears con un mes de antelación, confirmó ayer la dirección general de Salud Pública del Govern.

Y las consecuencias de la enfermedad ya se dejan notar. Un total de 17 personas esperaban ayer en el hospital de Son Espases para ser ingresadas a consecuencia del virus; 10 en el hospital de Son Llàtzer; 8 en el hospital de Manacor y 8 más en el hospital de Can Misses de Eivissa, según la información facilitada por el Ib-Salud, que añadió que por ahora no se habían producido en los centros hospitalarios situaciones de saturación. El hospital comarcal de Inca y el Mateu Orfila de Maó no registraron ningún ingreso durante el día de ayer.

El inicio del ascenso de la onda, epidémica se sitúa ahora mismo en Balears en 63,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 138 casos por cada 100.000 habitantes que se registran en el resto de España, donde la fase epidémica empezó con más antelación, en concreto hace dos semanas, según el informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España.

En dos semanas se ha pasado en Balears de 44,57 casos por cada 100.000 habitantes a 63,9.

Todos los casos registrados en Balears corresponden al virus AH3N2, del que no se tienen todavía características sobre si será más o menos agresivo que el del año pasado, pero que ya ha provocado doce ingresos hospitalarios graves en el hospital de Son Espases de los que Salud Pública, tal como relató ayer su directora general, María Ramos, ha realizado un seguimiento, pues algunos de ellos han precisado ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Cae el número de vacunados

"No podemos decir si el virus será más o menos grave que el del año pasado, porque es algo que todavía no se puede predecir", relató Ramos. "Pero sí lamentamos que el alcance de la campaña de vacunación de este año se haya quedado un poco por detrás de lo que esperábamos, lo que significa que por un conjunto de factores la población considera la gripe una enfermedad banal, cuando en personas mayores, enfermos crónicos y personas que están en contacto con estos dos grupos de población no lo es. Y puede tener consecuencias importantes", subrayó.

Según los datos de Salud Pública facilitados ayer, la campaña de vacunación de la gripe, que se inició el 26 de octubre y terminó el 27 de noviembre, alcanzó al 44,4% de la población de riesgo, frente al 47,7% registrado en la campaña anterior y el 51% que se había marcado como objetivo la conselleria de Salud.

Pese a su menor alcance, en total más de 90.000 ciudadanos de las islas se vacunaron contra la gripe estacional.

La cobertura media entre uno de los colectivos de mayor riesgo, los mayores de 65 años, llegó al 37,17%. Por islas, en Mallorca la cobertura de este colectivo fue del 37,35%, con 50.109 vacunados; del 31,6% en Menorca (4.377 personas); del 39,95% en Eivissa (6.616), y del 42,83% en Formentera, donde a 460 mayores de 65 años se les administró el fármaco contra el virus estacional durante el periodo de la campaña.