La fase epidémica de la gripe se adelanta un mes en Baleares

La fase epidémica de la gripe estacional, caracterizada por la mayor incidencia anual del virus en la población, ha llegado a Balears con un mes de antelación, ha confirmado la dirección general de Salud Pública del Govern.

Y las consecuencias de la enfermedad ya se dejan notar. Un total de 17 personas esperaban hoy a las tres de la tarde en el hospital de Son Espases para ser ingresadas a consecuencia del virus; 10 en el hospital de Son Llàtzer; 8 en el hospital de Manacor y 8 más en el hospital de Can Misses de Eivissa, según la información facilitada por el Ib-Salud, que ha añadido que por ahora no se habían producido en los centros hospitalarios situaciones de saturación. El hospital comarcal de Inca y el Mateu Orfila de Maó no han registrado hoy ningún ingreso.

El inicio del ascenso de la onda, epidémica se sitúa ahora mismo en Balears en 63,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 138 casos por cada 100.000 habitantes que se registran en el resto de España, donde la fase epidémica empezó con más antelación, en concreto hace dos semanas, según el informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España.

En dos semanas se ha pasado en Balears de 44,57 casos por cada 100.000 habitantes a 63,9.

Todos los casos registrados en Balears corresponden al virus AH3N2, del que no se tienen todavía características sobre si será más o menos agresivo que el del año pasado, pero que ya ha provocado doce ingresos hospitalarios graves en el hospital de Son Espases de los que Salud Pública, tal como ha relatado su directora general, María Ramos, ha realizado un seguimiento, pues algunos de ellos han precisado ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.