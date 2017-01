Podemos asegura que Seijas tiene una deuda de unos 6.500 euros con el partido

Podemos ha afirmado hoy que la diputada Monserrat Seijas, mantiene una deuda de 6.595 euros con la formación de la que ha sido expulsada, generada por el incumplimiento de las donaciones establecidas por el código ético del partido.

"La diputada expulsada por la Comisión de Garantías Democráticas Estatal no ha hecho frente a estas donaciones que le impone el código ético y han sido devueltos todos los recibos del año 2016" , ha precisado Podemos por medio de un comunicado.

Según la formación morada, Seijas ha incumplido su limitación salarial. Podemos ha apuntado que los cargos electos del partido tienen derecho a un salario equivalente a 3 Salarios Mínimos Interprofesional (SMI), y a más de medio SMI por cada hijo a cargo.

Esta formación ha matizado que la mitad de la donación que se hace del excedente del sueldo va al partido y la otra mitad se destina al proyecto Impulsa, con el que persigue desarrollar proyectos innovadores de carácter social.

Por su parte, Montserrat Seijas ha explicado que esas afirmaciones de las que habla el partido son "mentira" y ha dicho que "está al día con las cuentas", aunque ha reconocido que hubo un retraso que devolvió fraccionadamente.

Seijas ha explicado que "en febrero y marzo hubo un retraso, por un embargo por un tema personal", que ya está resuelto.

Así, Seijas ha lamentado que "se baje al lodo" de esta manera y ha asegurado que a ella no le han mandado "ninguna comunicación". "Si no estuviera al día de las cuentas, las pagaría", ha afirmado.

"No le debo absolutamente nada al partido", ha dicho Seijas. "Si alguien te debe algo, se lo comunicas y si no le envías un monitorio", ha expresado para después añadir: "Me da mucha pena en lo que están convirtiendo el partido en Baleares".