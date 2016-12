Seijas asegura que su expulsión es un "paripé" y ataca a Jarabo

El secretario de Organización de Podemos en Baleares, Alejandro López, pidió ayer a la diputada Montse Seijas que devuelva su acta "a los votantes" del partido, tras la ratificación de su expulsión por parte de la Comisión de Garantías Estatal. En este sentido, López reclamó el acta a la diputada ya que "los votantes depositaron la confianza en Podemos y en su proyecto político" y aseguró que "aunque la Constitución diga que el acta es propia consideran que la diputada debería entregar el acta".

"Consideramos que debería ser honesta y sincera consigo misma. Nos parece bien que quiera seguir con el programa de Podemos pero no debemos olvidar que hace unas semanas votó con el PP desobedeciendo nuestro programa electoral", añadió. Además, López recordó que una vez conocida la resolución de la Comisión de Garantías Estatal, "esta persona ya no pertenece a Podemos y por tanto no puede participar en ningún espacio de debate, ya sea privado o público, ni puede hablar en nombre de Podemos".

Por su parte, Montse Seijas, manifestó que el proceso del expediente sancionador "es un paripé sin pies ni cabeza" y concretó que "seis compañeros hicieron las mismas manifestaciones" por las que a ella le han expulsado y "no les han hecho absolutamente nada".

"Dije eso (que votaría en contra de los Presupuestos Generales de la Comunidad) en un momento de apasionamiento, fue una reacción así, pero se ha visto claramente lo que he votado en los presupuestos", añadió. Explicó que su expulsión se debe a que ella pidió explicaciones al secretario general de la formación en Balears, Alberto Jarabo, sobre su anterior productora en IB3.

"Soy una militante que pensó que se podían hablar las cosas con claridad, se sea secretario general o quien sea", dijo la todavía diputada de la formación, que después añadió: "Si la justicia de Podemos no ha funcionado, tendrá que funcionar la justicia ordinaria".

Sobre este punto subrayó que "el único que ha incumplido el código ético de Podemos es Jarabo". "Firmó los acuerdos para aprobar los Presupuestos sin estar avalados por el Consejo Ciudadano ni por el Grupo Parlamentario", le reprochó. "Si tan seguro está de su liderazgo lo que tendría que hacer es someter su liderazgo al voto de las bases", añadió. Para Seijas, además, "es de vergüenza" que desde Podemos se haya hecho referencia en todo el proceso de expulsión "a la palabra garantista" cuando, según censuró, "se han saltado principios democráticos y derechos como la presunción de inocencia y el derecho a defenderse". Seijas no tiene intención de abandonar el Parlament y pasará a formar parte del grupo mixto. "Desde ahí trabajaré por Podemos, sin mordazas ni doblarme a las pretensiones de PSIB y Més, aseguró.

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario del PP, Marga Prohens, avanzó ayer que se opondrá a cualquier modificación en el número de miembros de las comisiones parlamentarias debido a las expulsiones en Podemos de Seijas y Huertas y responsabilizó a la presidenta Armengol del "descrédito" institucional.