Las fiestas mantienen en espera las negociaciones para el relevo de Huertas

Las fiestas navideñas están retrasando el relevo de Xelo Huertas. Que la expulsión de la presidenta del Parlament de Podemos, el pasado jueves, haya coincidido con el inicio de las festividades mantiene incomunicados a los partidos del Pacte -PSIB, Més y Podemos- que llevan desde el viernes pasado sin hablar.

Pese a que socialistas y econacionalistas querían que sus socios resolvieran lo antes posible la crisis institucional abierta y no esperaran al próximo día 9 de enero, tal y como anunció el secretario general de Podemos en las islas, Alberto Jarabo, desde que las tres formaciones pospusieran su reunión el viernes no han vuelto a hablar, según afirman desde el partido morado. Sin previsión de reunirse esta semana y con varios días festivos a partir de este fin de semana, las negociaciones para el relevo de Huertas no serán antes del día 9 de enero, cuando Podemos ya habrá registrado la expulsión de la presidenta del Parlament de su grupo y el consecuente cese del cargo según marca el reglamento de la cámara.

El PSIB había exigido el pasado jueves tras conocerse que Podemos ratificaba la expulsión de Huertas una reunión urgente entre los partidos del Pacte, a lo que los socios del Govern mostraron su predisposición. El viernes la reunión fue pospuesta. Según Podemos, sus socios les dijeron que no era necesario mientras que PSIB y Més aseguran que no se les convocó formalmente.

En estos días no ha habido ningún movimiento por parte de ninguno de los partidos y, aunque Podemos asegura estar dispuesto a sentarse para hablar con sus socios, la formación morada mantiene su intención de seguir los tiempos marcados y esperar al 9 de enero para la expulsión de Huertas de su grupo parlamentario.

Podemos mantiene la fecha

Desde Podemos aseguran que no tienen otra opción que cumplir con su propio reglamento, que marca que para reunirse el grupo parlamentario, que es quien debe rubricar el escrito de expulsión, deben pasar al menos 10 días hábiles, lo que lleva, como anunció Alberto Jarabo, después de fiestas, el próximo 9 de enero. Por lo que la formación morada, si se sienta con PSIB y Més, aseguran, no será para acelerar los tiempos como les gustaría a sus socios de pacto.

De este modo, el único tema que quedará por abordar entre los partidos del Pacte cuando se reunan es a quién corresponde la presidencia y quién debe relevar a Huertas al frente del Parlament.

Mientras Podemos aprobó en su máximo órgano de dirección mantener la presidencia de la cámara, desde el PSIB son reticentes a ello y consideran que debe renegociarse a quién corresponde mientras que Més, más ambiguo, no se opone a que la mantengan los podemistas pero quieren que las tres formaciones consensúen quién ocupará el cargo.

A todo esto, la todavía presidenta del Parlament, Xelo Huertas, se despidió el jueves de la prensa tras conocerse la expulsión con un "me voy de vacaciones".

Desde los partidos del Pacte, temen que ante la actitud desafiante de Xelo Huertas, el escrito que debe presentar la portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Laura Camargo, para formalizar la expulsión, no sea suficiente para que la presidenta abandone su cargo, tal y como marca el reglamento de la cámara y que esta pueda reclamar informes, con el apoyo de los dos miembros del Partido Popular en la mesa de la cámara, antes de soltar la presidencia.