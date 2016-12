Un tiburón de casi cuatro metros aparece en la costa de Palma

Un tiburón de casi cuatro metros de longitud fue encontrado muerto el día de Navidad en la costa de Palma. El ejemplar sin vida, un individuo de tiburón cañabota -conocido en Mallorca como tauró de boca dolça-, fue hallado en la orilla de la playa del Molinar, a donde se desplazaron trabajadores del Centro de Recuperación de Fauna Marina del Palma Aquarium tras recibir un aviso telefónico a través del 112.

El hallazgo atrajo a decenas de curiosos mientras los técnicos medían, fotografiaban y tomaban muestras del ejemplar. Pese a que el escualo sufría una herida superficial en un costado, los técnicos no aclararon los motivos de su muerte. Finalmente, fueron los servicios de limpieza los encargados de retirar el cuerpo del tiburón, de 3'80 metros y que ya empezaba a encontrarse en estado de descomposición.

El tiburón cañabota (Hexanchus griseus) es una especie común en el Mediterráneo y habitual en el mar balear. Se desconoce el número de individuos que pueda haber en la actualidad pero, según el Libro Rojo de los Peces de Balears, esta especie se encuentra fuera de riesgo y está catalogada como preocupación menor. Se caracteriza por tener seis branquias y una aleta dorsal bastante desplazadas y puede medir hasta cinco metros de longitud.

Según explica el biólogo marino y especialista en escualos Gabriel Morey, se trata de una especie de aguas profundas, si bien pueden encontrarse ejemplares jóvenes entre 70 y 120 metros y ocasionalmente en la superficie de noche, pero siempre en alta mar.

"No son para nada peligrosos"

"Cada año tenemos cinco o seis noticias de este tiburón. Las barcas de arrastre lo pescan accidentalmente en sus redes cuando van a pescar gamba o langosta", explica Morey, que baraja que la causa de la muerte de este último ejemplar pueda ser, precisamente, por ello: "Como no tiene ningún valor comercial siempre se descarta. Se tira con la misma grua al mar. A veces ya están muertos y es cuando flotan hasta la costa", relata, toda vez que deja claro que sólo es una hipótesis.

Según Morey, estos escualos "no son peligrosos en absoluto". "En algunas zonas de Canadá, donde las aguas son más frías y nadan más en superfície, se bucea con ellos sin ningún peligro". "Son animales básicamente oportunistas, que se alimentan de animales muertos como ballenas, otros peces y incluso de otros tiburones más pequeños. Tienen una dieta muy amplia, pero no son para nada peligrosos", explica el especialista en tiburones, que, en cualquier caso recuerda que, "no suelen llegar a la costa salvo si están muertos o heridos, normalmente nadan en alta mar".