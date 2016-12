Biel Barceló: "Los problemas internos de Podemos no se deberían trasladar a las instituciones"

El vicepresidente y conseller de Turismo, Innovación e Investigación, Biel Barceló, cree que "Podemos no ha actuado de forma correcta", ya que "los problemas internos no se deben trasladar a las instituciones", en referencia a la crisis en el grupo parlamentario en torno a la presidenta del Parlament, Xelo Huertas.

Así se expresa Barceló en una entrevista en la que ha tratado temas como el alquiler vacacional y la masificación turística o la revisión de los "Acords pel canvi".

El vicepresidente indicó que, a su juicio, "se podría haber intentado evitar" la crisis en Podemos "para no poner una de las principales instituciones en la tesitura en la que se encuentra"

Además, Barceló subrayó que el posible cambio en la presidencia ha sido "forzado por ellos mismos [Podemos]" y espera que el problema "se corrija lo más rápido posible y el Parlament vuelva a la normalidad".

Sobre la incorporación de Podemos al Govern, que nunca llegó a producirse, el vicepresidente considera que "tendrían que haberse implicado" como ocurrió en ayuntamientos y Consells, y considera que falta de implicación "ha tenido algunos problemas de falta de entendimiento puntuales".

"Acords pel canvi"

En cuanto a la revisión de los "Acords pel canvi", el vicepresidente reconoció que los grupos llevan "muchos meses hablando de esta idea" pero "nunca ha llegado a plantearse de una manera real".

Sobre una posible revisión de los acuerdos, Barceló hizo un llamamiento a "adaptarse a la realidad siempre desde el consenso" y "nunca desde la unilateralidad". Por otro lado, manifestó que si llega a hacerse esta modificación, su partido, Més per Mallorca, debería decidir quién participa en la negociación puesto que fue él quien firmó los "Acords pel canvi" por parte de la formación ecosoberanista, pero ahora los coportavoces de Més per Mallorca son David Abril y Bel Busquets.

"Si tuviéramos la cogestión del aeropuerto podríamos rebajar la presión del turismo"

Como exdirigente de Més, Biel Barceló se mostró "satisfecho" porque los "Acords" recogían "gran parte del programa electoral", si bien a la hora de aplicarlos puede haber "o de cuestiones formales más que reales".

No obstante, matizó que estas diferencias entre PSIB y MÉS "no se escenifican de una manera tan gráfica como con Podemos" y "se intentan arreglar de una manera más pausada".

"No sólo no nos hemos desviado, sino que hemos ido acordando y adaptándonos a las necesidades y a los cambios", recalcó Barceló.

Otro de los asuntos destacados de la legislatura es el alquiler turístico, sobre lo que el conseller argumenta que existe "una realidad que hay que regular" y se muestra consciente de que "había dos posturas enfrentadas", de prohibición o liberalización total, por lo que "cualquiera que no fuera una de esas dos tendría detractores". Según Barceló, el número de plazas para alquiler turístico "es el que está disponible legalmente por hoy". Este número, recuerda, "no cubre todas las plazas que hoy en día se están comercializando" por lo que la nueva ley "de facto supone una reducción".

Preguntado sobre qué pasaría con una vivienda actualmente legal pero que la delimitación establezca su zona como no permitida para el alquiler vacacional, el conseller indica que "las viviendas se podrán dar de alta de acuerdo con la normativa vigente" y "si no cumple la normativa no se podrá dar de alta: Si uno quiere poner un bar, también tendrá que cumplir normativas".

Paralelamente, Barceló destaca que si obtuvieran la cogestión aeroportuaria que reclama el Govern se podría "rebajar la presión" al controlar el número de vuelos que se autorizan en determinados picos del año.

Además, desde la Conselleria también se quiere trabajar con la Autoridad Portuaria y el sector de los cruceros para llevar a cabo una "llegada escalonada y racional" de buques para evitar "puntas de llegada masiva de cruceros".