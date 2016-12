Condenan al Consell por un accidente grave en el hipódromo de Manacor

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado al Consell de Mallorca por incumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en el hipódromo de Manacor, donde un empleado sufrió lesiones graves al ser arrollado por un caballo desbocado. La sentencia obliga al Institut de L'Esport Hípic de Mallorca a aumentar en un 30 por ciento las prestaciones económicas de Seguridad Social derivadas del accidente.

Los hechos se remontan al 9 de junio de 2012, cuando un trabajador de mantenimiento de los hipódromos del Consell, se hallaba presenciando una carrera de trotones en las pistas de Manacor. El empleado se ocupaba en Palma y Manacor de alisar la arena de las pistas con un tractor entre prueba y prueba. Durante las competiciones esperaba junto a las vallas perimetrales que circundan las pistas, salvo en una zona para entrada y salida de los caballos y jinetes.

Uno de los caballos que acababa de ser descalificado en una carrera se descontroló y salió desbocado por la puerta de la pista. En su alocada marcha arrolló al trabajador y a otros espectadores que seguían las carreras en ese punto.

El tractorista sufrió una fractura luxación de tobillo derecho, de la que tuvo que ser operado. Sin embargo, la víctima quedó incapacitada para su profesión habitual a consecuencia de la lesión. La Seguridad Social le reconoció esa incapacidad en 2014.

El trabajador, más adelante, reclamó que la pensión que se le pagaba por incapacidad se incrementara en un 50%, al entender que existía negligencia de la empresa (el Consell de Mallorca) en el accidente.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó en agosto del 2014 ese recargo, al entender que no se había producido negligencia en las medidas de seguridad. El afectado recurrió ante un juzgado de lo social, que desestimó su demanda, y ante la sala de lo social del TSJB, que le ha dado parcialmente la razón.

El Consell tenía contratada a una empresa de prevención de riesgos laborales en sus hipódromos, compañía que hizo una investigación de las causas del accidente. Por su parte, la inspección laboral también analizó lo ocurrido en las pistas de Manacor.

La causa, el caballo

Los dos informes coincidieron en que la causa principal del atropello había sido el animal encabritado, cuyo jinete no pudo, o supo, controlar. Trabajo y empresa de riesgos laborales entendían que no hubo negligencia del Consell y a lo más recomendaban incrementar las medidas de seguridad en la pista, para que no accedieran trabajadores o espectadores durante las carreras.

El juzgado de lo social 3 de Palma llegó a la misma conclusión que Trabajo y empresa: el siniestro había sido culpa del animal y no había razón para incrementar las prestaciones del trabajador.

La sentencia explica que el accidentado era un gran aficionado a la hípica y que siempre se había movido entre caballos. Precisamente por ese perfil fue contratado para trabajar en Son Pardo y Manacor.

La sala de lo social del TSJB discrepa de la valoración del juez de lo social y dictamina que sí hubo fallos en materia de prevención de riesgos laborales en esas instalaciones deportivas. El tribunal destaca que la víctima recibió un cursillo sobre los peligros de su trabajo de apenas una hora de duración y donde no se habló de los riesgos de trabajar rodeado de caballos.

Riesgo previsible

De acuerdo con los magistrados, la posibilidad de accidentes con caballos dentro de las pistas, con daños para empleados o espectadores, tenía que haber sido contemplada por el Consell y su empresa de seguridad para adoptar las oportunas medidas preventivas.

El TSJB recuerda que en las carreras caballos y jinetes se encuentran sometidos a un elevado nivel de tensión y estrés y los animales se caracterizan por su gran fuerza y potencia.

Por esa omisión, el Alto Tribunal estima oportuno aumentar la pensión del demandante.