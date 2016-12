Son Espases cuenta con ocho habitaciones para familiares de los pacientes de otras islas

­La consellera de Salud, Patricia Gómez, presentó ayer el espacio habilitado para familiares de pacientes de Menorca,Eivissa y Formentera desplazados para recibir tratamiento en el hospital Son Espases y las primeras ocho habitaciones, ocupadas prácticamente al cien por cien desde que abrieron el martes.

Durante el primer trimestre de 2017 habrá disponibles otras 12 habitaciones más en un área no asistencial del recinto hospitalario y con acceso independiente, informó la Conselleria.

El espacio residencial, ubicado en un área no asistencial de Son Espases, "supone ofrecer un recurso más para los familiares y acompañantes de los pacientes que deben desplazarse para recibir tratamiento en Son Espases", explicó Gómez.

En total se dispondrá de 20 habitaciones que se suman a las que, mediante convenios con el IB-Salut, ofrecen la Residencia Can Granada, varios hoteles de ciudad y los tres pisos de Aspanob, con ventajas para los familiares con enfermos más graves. Y Gómez recordó que próximamente los familiares de los pacientes de Formentera también tendrán un espacio en el antiguo Can Misses.