Xelo Huertas: "Me voy de vacaciones"

El Comité de Garantías Democráticas de Podemos nacional ratificó ayer la expulsión del partido de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, por "vulnerar el código ético anteponiendo los intereses particulares a los generales". De forma automática, el secretario general de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, exigió la inmediata dimisión de su excompañera Huertas como presidenta del Parlament y que entregue su acta de diputada. Huertas dejó claro que no piensa acatar la petición de Jarabo y se enrocará hasta que la destituyan como segunda autoridad de Balears. "Me voy de vacaciones", aseveró Huertas nada más conocer que su expulsión es definitiva. Un claro síntoma de que no dejará el sillón presidencial tan facilmente como exigen en su ya expartido.

Jarabo aprovechó un descanso del pleno del Parlament, donde se debatían los presupuestos, para anunciar la resolución del expediente de Huertas. Esta acción indignó a sus compañeros del Pacto, entre otras cosas porque el pasado miércoles habían acordado gestionar de forma conjunta la crisis que afecta a la segunda institución de Balears.

PSOE y Més exigen la urgente convocatoria de la Comisión de los Acuerdos del Cambio, que facilitaron la formación de la Pacto de Izquierdas en junio de 2015, para analizar las consecuencias de la expulsión de Huertas. Socialistas y nacionalistas no daban crédito a lo que estaban viendo ayer en el Parlament. No ocultaban su enfado, ya que el anuncio eclipsaba por completo un día importante para ellos, como era la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Falta de coordinación

Por otra parte, consideran poco afortunado que Podemos realice este tipo de anuncios en el Parlament, pese a que Jarabo salió a la calle para comunicarlo a los medios de comunicación. Asimismo, entienden que un anuncio de estas características se debía haber realizado de forma coordinada, ya que supone una crisis institucional en toda regla. El portavoz socialista, Andreu Alcover, no dudó en acusar a sus socios de "negligencia" en la gestión de este asunto. Era una muestra clara del enfado. Se sabe que la presidenta Armengol también estaba indignada por lo ocurrido.

Fuentes de Podemos señalaron que la resolución del Comité de Garantías Democráticas nacional llegó a primera hora de la mañana de ayer a Xelo Huertas. Una hora después fue comunicada al secretario general Alberto Jarabo. La dirección del partido morado en Balears, nada más saber que Huertas había sido expulsada, decidió hacerlo público para evitar filtraciones.

Huertas se va de vacaciones

Un enjambre de cámaras estuvo pendiente de la todavía presidenta del Parlament durante toda la mañana. En primera instancia aseveró que no haría declaraciones mientras caminaba a toda prisa hacia su despacho. Un par de minutos después de que ella entrara, su compañera de cruzada y también diputada expedientada, Montse Seijas, acudió a su encuentro. Departieron por espacio de media hora en el despacho de la presidencia. En su segunda salida, Huertas aseguró: "Hoy el protagonismo es de los presupuestos, estamos en el Parlament". Al acabar el pleno, desde los micrófonos de la Cámara, felicitó las Navidades a los diputados, añadiendo la coletilla de que "el año que viene será mejor que el que acabamos". Cuando todos los parlamentarios se marchaban de la Cámara Autonómica se volvió a pedir a la presidenta del Parlament una valoración de sus expulsión. Reiteró que no quería hablar por respeto al Parlament y anunció sus planes inmediatos de futuro: "Me voy de vacaciones".

En el Partido Popular se frotaban las manos en la jornada de ayer. Observaban tocado al Pacto de Izquierdas. Fue la única formación que no realizó ninguna valoración a la expulsión de Huertas. A ellos les conviene que la actual presidenta del Parlament aguante el máximo tiempo posible porque saben que es su mejor arma contra el Govern.

Hoy se reúne el Pacto

La crisis institucional generada con la expulsión de Xelo Huertas de Podemos, y su consiguiente salida de la presidencia de la segunda institución de las islas, ha provocado la reunión urgente del Pacto en el marco de la Comisión de los Acuerdos para el Cambio. El encuentro tendrá lugar hoy y se asegura que pueden saltar chispas entre la izquierda isleña. Se le recriminará a Jarabo la deficiente gestión de la crisis de su partido que ha arrastrado a todo el Pacto.

Por otra parte, los grupos parlamentarios deberán escoger a la sustituta de Xelo Huertas. Los de Podemos mantienen que el cargo es de su cuota. No obstante, socialistas y Més consideran ahora que la situación es distinta a junio de 2015 y, como mínimo, se debe negociar. Se puede producir un choque entre los podemitas y sus socios que con total seguridad tendrá consecuencias de cara al futuro. PSOE y Més le recordarán a Jarabo que su formación ha perdido dos diputados con la expulsión de Huertas y la más que probable de Seijas. Por este motivo, ya no tiene el peso que tenía en 2015.

Por otra parte, el caos reinante entre el Pacto se puso de manifiesto al entrar en contradicciones. La más significativa fue que los tres partidos se atribuyeron la convocatoria urgente de la Comisión de los Acuerdos por el Cambio.