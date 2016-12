Vidal dice que Campos se inundaría aunque los torrentes estuvieran limpios

­El conseller de Medio Ambiente del Govern, Vicenç Vidal, desvincula las fuertes inundaciones padecidas de modo especial en Campos de cualquier negligencia en su departamento en la adecuación de torrentes. "Llueva lo que llueva, Campos se inundará siempre", sostuvo ayer en los pasillos del Parlament Vicenç Vidal. El municipio se asienta sobre "una cuenca inundable", detalló el conseller, dando a entender que las actuaciones en los cauces fluviales no hubieran impedido que se desbordara el agua. El diputado del PP Biel Company discrepa de la versión del conseller, al que ayer espetó que "no se pueden comenzar a limpiar los torrentes en noviembre porque después pasa lo que pasa".

Vidal confirmó que el Ayuntamiento de Campos había alertado en septiembre a la Conselleria sobre los riesgos que suponía el mal estado de los torrentes de Son Durí y s´Avenc ante fuertes lluvias propias del otoño. "Se envió a un técnico de Recursos Hídricos a los lugares reseñados", informó Vidal, pero no se llevó a cabo la limpieza de la maleza denunciada "porque se consideró que el nivel riesgo no era tal", asegura. "Los sitios que se han desbordado no son los señalados por el Ayuntamiento", asegura el conseller. Una decena de torrentes en la zona de Campos y Porreres se desbordaron el lunes.

Visita de Armengol y Company

Vicenç Vidal afirma que gracias precisamente a la previsión de su departamento se han evitado mayores inundaciones: "En el torrente de Sóller, si no hubiéramos realizado las obras en su día, ahora mismo el agua se habría llevado una residencia", subrayó.

En estos tres días de fuertes lluvias, el conseller de Medio Ambiente no ha visitado las zonas más afectadas. Sí en cambio acudió ayer a Porreres la presidenta del Govern, Francina Armengol, que se reunió con los alcaldes de los municipios colindantes. En la tarde del lunes Biel Company también recorrió pueblos como Campos y se interesó por las inundaciones sufridas por varias familias.

Vidal justificó su ausencia el lunes por encontrarse en un acto oficial en Bruselas, mientras que ayer debía estar en el Parlament al debatirse el presupuesto de su Conselleria. Desde allí se detalla que el conseller está "en constante comunicación telefónica con alcaldes, como el de Campos, organizaciones agrarias y payeses".

Más presupuesto

Vidal y Company discreparon ayer durante el pleno que el presupuesto sobre la gestión del primero en materia de adecentamiento de los cauces fluviales. El conseller replicó que para limpieza y reforma de torrentes se ha pasado de 1,5 millones de euros en 2015 –con Company de conseller de Medio Ambiente– a 3,2 este ejercicio. Para el año entrante, la partía asciende a 3,8 millones.

La Conselleria informó ayer que está haciendo un seguimiento desde el lunes del nivel de agua en los torrentes, señalando que los que circulan con una mayor carga son los de las zonas de Sóller, Campos, Mancor de la Vall, Muro y sa Pobla. El torrente Gros de Sóller finalmente se desbordó ayer en algunos tramos. También hay una especial atención a los afluentes que desembocan en s´Albufera.

"Las lluvias intensas de estos días han supuesto un reto para el sistema hidrológico de Balears. En esta situación, el comportamiento de la red de torrentes ha sido muy bueno y sólo habido problemas en las zonas inundables, que lo son por su configuración", señaló Medio Ambiente por la tarde en un comunicado. "Eso es precisamente lo que ha pasado en el Pla de Campos, en el de Palma o en el de sa Pobla", añade la nota. "También en el Pla de Mallorca, y en el sur de Eivissa, donde el relieve conforma zonas húmedas como salinas y feixes".

La Conselleria sostiene que "después de unos años de baja actividad de conservación y mantenimiento de los torrentes se podrían haber esperado problemas más graves de drenaje. Las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, han minimizado el riesgo de afección en algunas zonas", defiende su gestión el departamento.