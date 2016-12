"La tecnología ya no es un valor diferencial, lo es el uso que se le da"

El experto en branding Andy Stalman fue el protagonista del último club BusinessDMallorca. Stalman planteó los retos que se les presentan a las empresas ante los cambios tecnológicos y defendió no perder de vista el valor añadido que puede proporcionar el capital humano y mucho menos la necesidad de emocionar y proporcionar experiencias al cliente.

Stalman, conocido como "Mr Branding" en varios países, profesor en la Esden Bussiness School y en la IE Business School, y autor del bestseller Brandoffon. El Branding del futuro, ofreció una conferencia sobre Innovación, Creatividad y Gestión Emocional

Precisamente, Stalman señaló que "las emociones humanas y la creatividad son lo que distingue a los hombres de las máquinas" y que esa debe ser la apuesta: "la revolución digital debe ser la revolución de las emociones humanas", señaló el experto en branding. "La tecnología ya no es y no va a ser un valor diferencial, lo va a ser el uso que se haga de ella", indicó Stalman.

"La tecnología y la creatividad hay que aplicarlas a la vida de las personas, si no, no tiene ningún sentido. Debe ser trascendente", aseguró. Stalman puso como ejemplo el big data: "El big data está muy bien si se sabe utilizar, no sirve de nada si no sabes revertirlo en el cliente", detalló, para señalar que "hay muchas empresas que no saben cómo utilizar su big data. Lo importante es saber conectar con los clientes".

En el evento también participó el reconocido cocinero mallorquín Andreu Genestra.