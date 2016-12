El PSOE exige la convocatoria urgente del Pacto para analizar el caso Huertas y acusa a Podemos de "negligencia" institucional

El portavoz del PSOE en el Parlament, Andreu Alcover, ha anunciado la convocatoria urgente de los Acuerdos del Cambio que posibilitaron el pacto de iquierdas para analizar la situación creada con la expulsión de Xelo Huertas.

Alcover se ha referido a "cierta negligencia" de Podemos debido a que "un problema interno de un partido está afectando a la segunda institución de Balears" y ha exigido máxima celeridad al partido de los círculos para que resuelva esta situación "entre hoy y mañana".

Sobre el sustituto de Huertas, el portavoz socialista no ha querido pronunciarse y ha asegurado que debe resolverse en el seno de la Comisión de los Acuerdos por el Cambio.

Por su parte, la diputada Montse Seijas, que está expediente da igual que Huertas pero no ha recibido todavía la notificación de Madrid, apuntó que "ahora me toca callar y actuar". Seijas ha añadido que no dejará el acta de diputada, pese a la presumible expulsión, y que seguirá haciendo propuestas del Podemos que conocíamos.