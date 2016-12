El Pi carga contra Podemos por "decir que no quiere más turistas"

La intervención el martes de la portavoz de Podemos, Laura Camargo, sobre los presupuestos de Turismo desencadenó ayer la respuesta indignada de su homólogo de El Pi, Jaume Font. "Ayer la señora Laura Camargo nos decía que hay gente que ha trabajado este verano y prefiere no volverlo a hacer", rememoró Font. "También dijo que no quería más turistas en verano ni en invierno porque tras una temporada de ocho meses" los trabajadores estaban "reventados", prosiguió. El líder de El Pi recalcó entonces que los empleados de las empresas privadas se rigen por los convenios colectivos, "que firma la empresa con los representantes de los trabajadores. Si no les gusta, modifíquenlo", instó Jaume Font a Podemos, al igual que "si se dan abusos, que se denuncien en los juzgados, pero no culpabilice ni al Govern ni a los grupos parlamentarios", enfatizó a los podemistas.

"Deje de criminalizar al sector principal de nuestra economía porque de momento es el que da más puestos de trabajo. Y es el trabajo lo que permite pagar facturas", cargó Font enérgico contra Camargo. El portavoz de El Pi defendió la labor inspectora que lleva a cabo la conselleria de Iago Negueruela: "Está persiguiendo a las empresas con inspecciones a fin de encontrar abusos laborales". Font dijo que Camargo solo habla de la explotación de las camareras de pisos en los hoteles, pero hay otros colectivos que sufren la precariedad, "como los médicos y enfermeras que renuevan contratos de 12 horas en 12 horas", o "el personal de residencias concertadas de gente mayor al que no pagan las horas extras ni un sueldo digno". Por ello, espetó Font a Podemos, "aquí no hay ni buenos y malos. Hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal".

El diputado podemista Alberto Jarabo replicó a Font que "ni Podemos ni tampoco Laura Camargo" demonizan "al sector turístico". "Queremos rectificar la situación y pedimos contención, pedimos un turismo respetuoso, pero no hemos de insistir en mantener el récord de turistas", afirmó Jarabo.