FAPA: El plan de infraestructuras de Educación desatiende las demandas de 17 de 26 escuelas

La Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Mallorca denunció ayer que el plan de infraestructuras educativas 2016-2023 que ha presentado la conselleria de Educación no contempla muchas de las demandas que sus asociaciones de padres y madres asociadas (APIMAS) venían reclamando desde el pasado mes de junio.

Según valoró la entidad, seis meses después de su comunicación y año y medio después del inicio de la legislatura, "casi como un adelanto de los regalos de Reyes", la Conselleria ha presentado "su plan" en el que se atienden "algunas de las necesidades que denunciábamos", pero que, sin embargo, desatiende las demandas de sus necesidades que exponían 18 de los 27 centros.

Ayuntamientos preocupados

Y muchas de las cuales "no son temas menores", recalcan, por lo que califican de "inaceptable" que no vayan a ser satisfechas hasta después de 2023 dado que no figuran en la previsión del plan. "Y ya hay algún ayuntamiento bien preocupado", advierte la Federación.

Los centros cuyas demandas de las APIMAS no han sido escuchadas son: Centro de Educación Infantil y Primara (CEIP) Nostra Senyora de Robines (Binissalem); S'auba (Cala Ratjada); CEIP Cas Saboners (Calvià); CEIP Puig de sa Ginesta (Calvià); CEIP Son Caliu (Calvià); CEIP Puig de sa Morisca (Calvià); Sa Marina de Llucmajor; CEIP Marian Aguiló (Palma); CEIP Santa Catalina (Palma); CEIP es Molinar, Infant Felip (Palma); CEIP S'Aranjassa (Palma); CEIP Son Pisà (Palma); CEE Son Ferriol (Palma); Instituto de Educación Secundaria (IES) Son Pacs (Palma); IES Porreres; CEIP Puig de Na Fàtima (Puigpunyent) y el IES y el CEIP Rodamilans de Sineu.

Asimismo, FAPA señala que algunos "datos de las que se presentan necesitan explicaciones más precisas". Por ejemplo, con respecto a los mapas del Sistema d'Explotació de Dades d'Educació de les Illes Balears (SEDEIB), "ni las familias y ni los docentes habían tenido acceso a estos gráficos y no hubiera estado de más alguna orientación más concreta sobre el porqué de cada mapa y cómo interpretarlo", censuran al respecto.

Con todo, desde la Federación muestran su preocupación por la "política de hechos consumados que está adoptando últimamente la Conselleria", dado, que, según indican, "la presentación de este Plan no se ha compartido previamente con nadie".

"Por más que se quiera vender de otra forma, el Plan de infraestructuras no es fruto del consenso, ni en los criterios ni en las actuaciones, más bien parece que se buscan méritos partidistas cuando el verdadero mérito hubiera sido que este documento fuera fruto de la participación de toda la comunidad educativa", apostillan desde la Federación antes de advertir de que esta falta de consenso entre todas las fuerzas políticas no garantiza la continuidad del Plan presentado durante la próxima legislatura.