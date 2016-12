PSIB y Més mantienen el dinero destinado a promoción turística

Podemos deberá apoyar unos presupuestos que, en contra de lo que han defendido en las últimas semanas, destinarán 3'6 millones de euros a la Agencia Balear de Turismo (ATB) para promoción turística. PSIB y Més tumbaron ayer con los votos de los partidos de la oposición la enmienda de sus socios para destinar 3 de los 3,6 millones de promoción a Innovación. Los podemistas se quedaron solos con su exigencia de recortar drásticamente la promoción de las islas en el exterior.

El debate para la aprobación de los presupuestos de 2017, que se prolongará hasta mañana, empezó ayer con una de las enmiendas más controvertidas de Podemos todavía viva. Fue una de las pocas iniciativas en las que no pudo haber acuerdo entre PSIB, Més y Podemos en la negociación y tampoco lo hubo en el pleno. Los podemistas volvieron a defender la retirada de 3 millones de promoción turística para destinarlos a I+D+i como apuesta por un cambio de modelo productivo y lamentaron que "nadie, salvo Podemos quiera poner freno" a la llegada de visitantes al archipiélago.

La portavoz del partido, Laura Camargo, fue la encargada de defender la controvertida enmienda, a la que tanto la presidenta del Govern, Francina Armengol (PSIB), como el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), mostraron su rechazo durante su negociación. Camargo subrayó que su formación ha estado "c0ntenida" al pedir quitar "sólo tres millones" y destinarlos "dentro de la misma conselleria". "No queremos tres millones para enterrarlos, queremos tres millones para cambiar nuestro modelo", defendió la diputada podemista.

PSIB y Més anunciaron enseguida que votarían en contra de la enmienda de sus socios. El parlamentario econacionalista Antoni Reus avanzó que "de ninguna manera" se podía aprobar la enmienda de Podemos y aseguró que esos 3 millones iban destinados a propuestas que llevó la formación morada en su programa electoral como "impulsar el turismo cultural, el turismo gastronómico o la desestacionalización". "La promoción turística no consiste, como he oído decir a Camargo, en pagar los canapés a los hoteleros", zanjó su intervención.

De la misma manera, el diputado del PSIB, Damià Borràs, defendió los fondos de promoción como medida para "alargar la temporada y los contratos de los trabajadores del sector turístico para ayudar a su prosperidad".

"Desestacionalizar, un error"

La portavoz de Podemos, Laura Camargo, criticó, precisamente, la política del Govern de desestacionalizar el turismo, lo que comparó con "tirar gasolina en un incendio": "Es un error. No queremos más turistas en verano, pero tampoco en invierno", explicó la podemista, que señaló que "después de una temporada de ocho meses, los trabajadores están reventados y no quieren que ahora los llamen para trabajar también en invierno", aseguró Camargo. "No digo que no queramos ningún turista", indicó la diputada, que, no obstante, destacó que "el continuismo no es la solución".

La enmienda fue rechazada con 49 votos en contra de PSIB, Més, PP, Pi y Ciudadanos y los 10 votos a favor de los parlamentarios de Podemos, incluidas la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, y la diputada Montse Seijas.