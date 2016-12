Jurado dice que el pacto del Consell no peligra, pero quiere poder discrepar

Jesús Jurado, vicepresidente del Consell y miembro de Podemos; junto con el conseller Iván Sevillano, aseguraron ayer que el pacto en la institución insular no peligra, pese a su desmarque del pasado lunes en la comisión de carreteras que dejó a PSOE y Més en minoría. Ambos representantes del partido de los círculos coincidieron en que "el Pacto no se romperá, lo que ocurre es que tenemos derecho a discrepar de algunas actuaciones como por ejemplo la del enlace de Lloseta".

No obstante, lo que ocurrió el lunes con el proyecto del enlace de Lloseta con la autopista de Inca, está provocando que sus socios de pacto, Més y PSOE, no se fíen de las próximas votaciones. Socialistas y nacionalistas no lo dijeron abiertamente, pero se sabe que el enfado es importante.

El socialista Cosme Bonet, conseller insular de Hacienda, aseguró: "Contentos no estamos. No es normal que un socio de gobierno se desmarque en una votación ante la oposición. Yo creo que la situación se reconducirá, en el caso de que sea una disputa interna en Podemos, cuando celebren los diferentes congresos".

Lluís Apesteguía, portavoz de Més en el Consell, también mostraba su desacuerdo con la actuación de Podemos en la comisión de carreteras: "Lo normal es que, si uno de los partidos del Pacto no está de acuerdo con un determinado proyecto, que se hable y se consensúe antes de llevarlo a votación". Apesteguía tampoco cree que este episodio desemboque en una crisis más aguda en la institución.

Sin embargo, hay un proyecto emblemático de carreteras que debe aprobarse en breve. Es el desdoblamiento de la carretera de Llucmajor a Campos y nacionalistas y socialistas no las tienen todas consigo sobre qué postura tomarán los podemitas.

Sevillano aseguró que lo del enlace de Lloseta fue "un desmarque puntual". También indicó que el desdoblamiento de Llucmajor está en el documento del pacto de Gobierno en el Consell de Mallorca. Pese a ello, el conseller podemita recordó que el proyecto deberá debatirse de forma interna "para tomar una postura definitiva". Jurado también aseveró que la tramitación del desdoblamiento ha sido diferente al del enlace de Lloseta, que no estaba previsto en el Pacto.

Jesús Jurado y Miquel Ensenyat se reunieron el mismo lunes para analizar la situación. Según ha podido saber este periódico, Jurado justificó el desmarque ante el presidente del Consell en que era una "orden del partido".

De hecho, Iván Sevillano explicó que abstenerse al enlace de Lloseta fue una decisión unánime del consejo ciudadano insular y consultado con el autonómico. El conseller de Podemos también negó que el desmarque tenga nada que ver con las batallas internas entre los partidarios de Xelo Huertas y los de Jarabo.