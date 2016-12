El 75 aniversario de El Corte Inglés, en la ONCE

Los cupones de la ONCE del próximo 31 de diciembre conmemorarán el 75 aniversario de El Corte Inglés. La efeméride será el motivo impreso en los 5,5 millones de cupones que la Organización Nacional de Ciegos pondrá a la venta en todo el territorio nacional el último día del año. El boleto fue presentado ayer en Palma por el delegado territorial de la ONCE, Josep Vilaseca, y el director territorial de El Corte Inglés, Josep Maria Ramis, que estuvieron acompañados de la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en las islas, Maria del Carmen Soler.