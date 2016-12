Podemos fractura el Pacto en el Consell con su desmarque en proyectos viarios

Las desavenencias entre los socios del Pacto de izquierdas del Consell de Mallorca salieron a la luz ayer provocando una importante fractura entre los socios. El departamento de Territorio y Carreteras, que dirige la socialista Mercedes Garrido, presentaba en comisión informativa el proyecto de construir un enlace desde la autopista de Inca hasta Lloseta. Los consellers de Podemos se negaron a votar a favor del proyecto al considerarlo impactante desde el punto de vista territorial y se abstuvieron, dejando en minoría a sus socios.

PSOE y Més tuvieron que recurrir a la oposición para poder sacar adelante la aprobación de la infraestructura, reivindicada por los municipios del Raiguer, ante el desmarque de su socio de gobierno podemista. Hay que recordar que en el Consell de Mallorca, a diferencia del Govern, Podemos forma parte del equipo de gobierno. Al final, el proyecto salió adelante gracias a los votos a favor de El Pi y Ciudadanos y la abstención del PP. Si la oposición hubiera votado en contra el enlace de Lloseta no se habría aprobado y quedaría paralizado.

Socialistas y Més no esconden su indignación, ya que el partido que gobierna con ellos los dejó en la estacada. Ayer mismo tuvo lugar una reunión de urgencia entre el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, y el vicepresidente y portavoz de Podemos, Jesús Jurado. El objetivo era analizar la situación y si estas desavenencias pueden dejar tocado al Pacto en la institución. Hay que recordar que están a punto de salir otros proyectos viarios de calado, como es el caso del desdoblamiento de Campos a Llucmajor, y los podemitas también discrepan de algunos aspectos del trazado. Miquel Ensenyat y la consellera Mercedes Garrido quieren saber si Podemos volverá a desmarcarse y dejar a la izquierda en minoría en futuras votaciones relacionadas en carreteras.

Jesús Jurado aseguró ayer a este periódico que "hay mucha gente en nuestro partido que considera que este proyecto, especialmente en lo que se refiere al enlace de Lloseta, es impactante. Consideramos que tenemos derecho a discrepar pese a estar en el equipo de gobierno insular". El vicepresidente de Podemos está convencido de que su desmarque no afectará a la gobernabilidad y a la salud del Pacto: "No creo que la sangre llegue al río. No hay que magnificarlo, ya que hemos votado a favor un montón de cosas y así se lo he comentado al presidente Ensenyat. Es normal que tengamos diferencias, ya que de lo contrario nos hubiéramos presentado en un mismo partido. No queremos tensar la cuerda, pero tenemos derecho a discrepar", apostilló el vicepresidente.

Jurado dijo que han pedido a Carreteras que quieren consensuar más los proyectos viarios, con la finalidad de llegar a un acuerdo entre los socios antes de llevarlos a aprobación en las comisiones.

El PSOE calla

Desde el PSOE prefirieron no pronunciarse para no enturbiar más las relaciones con sus socios. Reconocieron su enfado por la abstención de sus compañeros de pacto. Los socialistas tuvieron que pedir "un favor" a El Pi de Toni Pastor para aprobar un proyecto que todos los municipios de la comarca del Raiguer reclamaban hace años.

Este nuevo enlace que quieren construir desde la autopista de Inca tiene un coste de 9,5 millones de euros. El principal objetivo de la nueva infraestructura es el de sacar tráfico de la ciudad de Inca, especialmente el que se dirige hacia Lloseta, y descongestionar así la capital del Raiguer.