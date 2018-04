El Ejército ruso ha asegurado que no ha hallado pruebas que demuestren la existencia delque denuncian las milicias de la oposición, Estados Unidos y algunos de sus aliados.Médicos del Ejército ruso han examinado a pacientes en un hospital de Duma, pero no han detectado síntomas de envenenamiento químico, según informa la agencia de noticias rusa Interfax.La ONG Cascos Blancos, cuyos voluntarios se dedican al rescate de víctimas en zonas controladas por grupos rebeldes en Siria, denunció que un helicóptero lanzó un barril con una sustancia química sobre Duma el sábado por la noche, un ataque que se ha saldado conEl grupo armado Yaish al Islam ha denunciado este ataque con barriles explosivos y sostiene que 70 personas han fallecido. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado de once casos de ahogamiento en la ciudad, cinco de ellos en menores de edad. El Observatorio es una organización con sede en Londres, pero con una red de informadores en territorio sirio.Estados Unidos, la UE y otros países occidentales han condenado este ataque y han respaldado la versión sobre este presunto ataque químico. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido que tomará una decisión sobre una posible respuesta al ataque en"Vamos a tomar decisiones muy importantes en las próximas 24 o 48 horas", y "probablemente antes de que acabe el día de hoy", dijo Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. "Ninguna opción está descartada", advirtió Trump al ser preguntado por la vía militar.El presidente tenía previsto mantener una reunión y una cena a última hora de la tarde con líderes del Pentágono, y garantizó que hablaría con ellos de la respuesta de Estados Unidos al ataque. "", subrayó.Trump ya acusó en un tuit este domingo al presidente ruso, Vladímir Putin, y al Gobierno iraní de "respaldar al animal (sirio, Bachar al) Asad", al que responsabilizó por el presunto ataque que dejó "muchos muertos, incluidas mujeres y niños".

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...