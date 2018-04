Un muerto y cuatro heridos en un incendio en la Torre Trump

Incendio en la Torre Trump en Nueva York.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2018

Un hombre murió ypor un incendio que se declaró hoy en lade Nueva York por motivos aún desconocidos, informaron fuentes oficiales.El comisionado de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, declaró a los periodistas que el fuego se desató en un, y dijo que el único ocupante había resultado con heridas graves.La víctima, un hombre de 67 años, falleció poco después en un hospital de la ciudad cuando era atendido por las lesiones, según fuentes del cuerpo de bomberos. Dichas fuentes no facilitaron su identidad.En declaraciones previas a los periodistas, Nigro señaló que dos bomberos resultaron con quemaduras y otros dos con lesiones no especificadas, aunque precisó que en ninguno de los casos sus heridas ponen en riesgo sus vidas.La fuente indicó que la alarma fue activada hacia las 17.35 hora local (21.35 GMT) por un fuego que se desató undel edificio.En las labores participaron unos doscientos bomberos, agregó. El jefe de bomberos dijo que todavía aún no se habían establecido las causas del incendio.El departamento de bomberos difundió fotos en la que se ven llamas saliendo de cuatro ventanas del edificio.El presidente de EEUU,, tuiteó que el fuego ya había sido controlado y que el lugar afectado fuea la vez que dijo que los bomberos hicieron "un gran trabajo". El edificio no tuvo que ser evacuado.Lase encuentra en la Quinta avenida de Nueva York, cerca de Central Park. Allí tenía su residencia y sus oficinas Trump antes de que llegara a la Casa Blanca, en enero de 2017.Según Nigro, ninguno de los integrantes de la familia Trump se encontraban en el edificio. No sufrieron daños las plantas donde Trump tiene su residencia privada y sus oficinas, pero dijo que había una "considerable" cantidad de humo en partes del edifico.