Muere el gendarme que se intercambió por uno de los rehenes en Trèbes

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie. Jamais la France n´oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le coeur lourd, j´adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l´Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a

Je salue particulièrement le courage de l'officier supérieur de la gendarmerie qui, en se substituant volontairement aux otages, a sauvé des vies et fait honneur à son arme et à notre pays. Grièvement blessé, il lutte contre la mort et nous lui rendons hommage.