Se registra un incendio en la Torre Trump de Nueva York

El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que está trabajando con sus efectivos para extinguir un incendio que se ha registrado en la Torre Trump en Nueva York, situada en el barrio de Manhattan.



El departamento ha contado que ha recibido un aviso en torno a las 7.00 horas por un incendio en una de las plantas superiores del edificio, según la cadena de televisión CBS. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran a varios bomberos trabajando en una de las esquinas de la azotea de la Torre Trump.





Aerial views show fire at Trump Tower in New York City, and people posted video and images to social media, showing smoke rising from the building, which houses both residences and businesses https://t.co/2wCBrTYiZF pic.twitter.com/dBp7Pn6IwS