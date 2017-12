Un detenido al irrumpir con un coche en una base militar de EEUU en Reino Unido

Un hombre ha sido detenido por intentar saltarse un control y entrar con su vehículo en la base militar de Estados Unidos en Suffolk (Reino Unido), en un "incidente significativo" que ha motivado el cierre temporal de los accesos a dichas instalaciones.



El Ejército norteamericano ha informado de que la base ha quedado bloqueada a las 13.00 (hora local) y ha confirmado el despliegue de personal de emergencia. La Policía de Suffolk ha detenido al sospechoso con cortes y contusiones y ha asegurado que no hay más heridos. Además, ha recomendado a la población que evite la zona, según la cadena BBC.



Police have responded to reports of a disturbance at RAF Mildenhall in #Suffolk and a man has been detained with cuts and bruises and taken into custody. No other people have been injured as a result of the incident.

