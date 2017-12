Al menos un muerto y 18 heridos en una explosión en una central de gas en Austria

Al menos una persona ha muerto y otras 18 han resultado heridas, en una explosión en la terminal de gas Baumgarten del consorcio petrolero austríaco OMV en la localidad de Weiden an der March, en el este de Austria.



Así lo informó la agencia austríaca APA, citando fuentes de la Cruz Roja del Estado federado de Baja de Austria, que redujo la cifra de 60 heridos dada por fuentes policiales.



La fuerte explosión se produjo hacia las 09.00 hora local (08.00 GMT) en una tubería de gas subterránea y provocó un incendio en seis edificios, informó Franz Resperger, portavoz de los Bomberos, a la televisión pública ORF.





60 people injured in explosion on gas pipeline in Austria - police reports https://t.co/m77ZL8gOBW pic.twitter.com/PTf7sEy5en via @AmichaiStein1