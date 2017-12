Varios heridos en una explosión en la estación de autobuses de Manhattan

Varias personas han resultado heridas en una explosión registrada cerca de la terminal de autobuses de la Autoridad del Puerto, en una céntrica zona de Nueva York, informaron varios medios locales.



"Han sido dos explosiones seguidas", ha afirmado Francisco Ramírez, un usuario, en declaraciones a CNN. "Ha sonado como si vinieran del metro", ha precisado.





UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5