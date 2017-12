Cuatro heridos tras un atentado en una estación de autobuses de Manhattan

El cuerpo de Bomberos de Nueva York confirmó que al menos cuatro personas resultaron heridas hoy por la explosión registrada en la principal terminal de autobuses de a ciudad.



Inicialmente se había informado de un sólo herido, el joven que llevaba consigo un artefacto explosivo y lo hizo estallar, pero posteriormente se revisó el saldo provisional de víctimas hasta cuatro lesionados.



Las fuentes, sin embargo, no indicaron la gravedad de las heridas de las víctimas y si se debieron a la explosión o a la estampida de gente en el lugar donde estalló el artefacto.



En cualquier caso, la Policía ha informado de que las lesiones del joven detenido no amenazan su vida. De momento no se ha facilitado su identidad.



Medios locales indicaron que el sujeto llevaba adosado a su cuerpo un segundo artefacto explosivo que no estalló, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.



La explosión ha ocurrido en torno a las 7.45 (hora local) en torno a la estación de autobuses de Port Authority, un gran intercambiador de transporte por el que a diario pasan unas 230.000 personas, de acuerdo con su página web.



"Han sido dos explosiones seguidas", ha afirmado Francisco Ramírez, un usuario, en declaraciones a CNN. "Ha sonado como si vinieran del metro", ha precisado.





UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5 — News_Executive (@News_Executive) 11 de diciembre de 2017

Momento de la explosión. Vídeo. Twitter: @News_Executive

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 de diciembre de 2017

La Policía se ha trasladado hasta el lugar, en la intersección de la calle 42 con la octava avenida, y ha evacuado las líneas A, C y E del metro. Además, ha recomendado a la población que evite el área que pasa por la estación de autobuses y por la cercana plaza de Times Square. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sara Huckabee, ha contado que el presidente del país ha sido informado sobre lo sucedido.